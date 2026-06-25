Scorpio Tarot Card Rashifal: वर्तमान जीवन से निराशा, कार्य क्षेत्र में सहयोगी की गलती पर गुस्सा करने से तनाव

Scorpio Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal:- इस समय मन कुछ पुरानी बातों को याद करके निराशा रहेगा वर्तमान जीवन से खुद को संतुष्ट नहीं पा रहे हैं. परिवार के सदस्यों के साथ अनावश्यक विवादों में फंसने से बचें. पुराने कार्यों को लेकर हो रही चिंतित हो सकते है. यदि कुछ खास काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे है. तो अब समय अनुकूल है. किसी पर ज्यादा गुस्सा न करें. संतान के आवश्यक खर्चों को सीमित करें. उसकी गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें.

व्यवसायिक/Professional:- कार्यक्षेत्र में किसी की गलती पर ज्यादा गुस्सा करना सामने वाले को आपके खिलाफ कर सकता है अपनी भावनाओं पर काबू रखें और मर्यादित भाषा का प्रयोग न करें. कुछ नए व्यापारिक संबंध बनेंगे जो फायदेमंद रहेंगे. कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ गलत काम में रुचि ना ले. कार्य क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करना छवि को खराब कर सकता है. इससे अन्य सहयोगियों के मन में मान सम्मान कम हो सकता है. कार्यक्षेत्र में अपने कार्यों से मतलब रखें. व्यर्थ की गतिविधियों का हिस्सा ना बने.

स्वास्थ्य/Health:- कुछ बुरे व्यसनों के चलते फेफड़े और लीवर में तकलीफ हो सकती है. इस समय अपने जीवन में बदलाव लाकर स्वस्थ रहें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो सकते हैं. बजट से अधिक खर्च होने से मानसिक तनाव बढ़ेगा.

रिश्ते/Relationship:- जीवनसाथी के साथ वैवाहिक जीवन में उसके परिजनों के हस्तक्षेप के चलते काफी विवाद हो सकता है. इसके चलते रिश्तों में दूरी आती महसूस करेंगे.