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Sagittarius Tarot Card: संतान की नौकरी की प्रबल संभावना, कार्यस्थल पर कुछ दिलचस्प विषयों को सीखने की क्लासेस

Sagittarius Tarot Card Horoscope 25 June: Page of cups की ऊर्जा लोगों के साथ रिश्ते सुधारने, व्यवसायिक यात्रा के कारण परेशानी और सहयोगियों के निजी जीवन में दखल न देने की बात कर सकती है.

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Sagittarius Tarot Card: संतान की नौकरी की प्रबल संभावना, कार्यस्थल पर कुछ दिलचस्प विषयों को सीखने की क्लासेस
किसी सहकर्मी के नए आइडिया से प्रेरणा ले सकते हैं.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal:- अचानक से परिवार के किसी सदस्य से  प्राप्त कोई बड़ी खुशखबरी सबको अचंभित कर सकती है. इस समय जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे. किसी पुराने मित्र से भावुक और खुशी देने वाला संदेश मन को प्रफुलित कर देगा. छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी खत्म करेंगे. जीवन में आ रहे खुशियों के छोटे-छोटे पलों का आनंद परिजनों के साथ उठाएंगे. जल्द ही संतान की नौकरी की खुशखबरी प्राप्त हो सकती है. इस बात की उम्मीद नजर आ रही है. 

व्यवसायिक/Professional:- कला, संगीत और रचनात्मक लेखन से जुड़े लोगों के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. कार्य स्थल में कुछ नई कार्यशालाएं दिलचस्प विषयों  को सीखने को लेकर हो सकती है, जिसका लाभ आगे कार्य क्षेत्र में मिलेगा. पुराने सहयोगियों से चले आ रहे अनबन की समाप्ति मन को राहत देगी. सामने वालों से अपने व्यवहार की क्षमा मांग सकते हैं. व्यवसाय में कुछ नए अनुबंधों पर सहमति आर्थिक फायदा करा सकती है. किसी सहकर्मी के नए आइडिया से प्रेरणा ले सकते हैं. करियर में धीमी, लेकिन सुखद प्रगति होगी.

स्वास्थ्य/Health:- दैनिक आहार को सुपाच्य और पौष्टिक रखें. पर्याप्त पानी पिएं. तनाव दूर करने के लिए संगीत है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:-  माता से किसी खास अवसर पर कोई कीमती आभूषण प्राप्त हो सकता है. निजी संपत्ति को लेकर परिजनों में तनाव हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship:- विवाह के लिए परिजनों का दबाव बढ़ सकता है. किसी अच्छे प्रस्ताव के मिलने से विवाह की सहमति दे सकतेहैं.

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