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Pisces Tarot Card: जीवन में बाहरी लोगों के दखल से दूरी, पुराने कर्मचारियों की राजनीति के चलते अधिकारी से बहस

Pisces Tarot Card Horoscope 25 June: Two of Cups की ऊर्जा गलत लोगों को स्वयं पर हावी न होने देने, गुस्से पर काबू रखना और लोगों को अपने निजी जीवन में दखल न देने की सलाह लेकर आ सकती है. मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card: जीवन में बाहरी लोगों के दखल से दूरी, पुराने कर्मचारियों की राजनीति के चलते अधिकारी से बहस
जल्दबाजी में कार्य करना छोटी-मोटी गलतियां करा सकता है.

Pisces Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Meen Tarot Card Rashifal:- किसी करीबी के साथ चला आ रहा मनमुटाव समाप्त होता नजर आएगा. इससे मानसिक शांति अनुभव करेंगे. अपने कार्यों को शांत तरीके से पूरा करने की कोशिश अच्छी सफलता लेकर आएगी. बाहरी लोगों को अपने निजी जीवन में दखल न देने दें. इस समय जीवनसाथी के बेवजह के खर्चों पर रोक लगाएं. युवाओं को अपने गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा इस व्यवहार के चलते जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. 

व्यवसायिक/Professional:- नौकरी में किसी पुराने कर्मचारियों की राजनीति के चलते उच्च अधिकारी के सामने अपनी सच्चाई रखनी पड़ सकती है. इस समय आपके सहयोगियों का साथ आपको प्राप्त हो सकता है. अचानक से किसी व्यवसायिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है. पुराने कार्य को समय पर पूरा न करने से चिंता बढ़ सकती है. जल्दबाजी में कार्य करना छोटी-मोटी गलतियां करा सकता है. पुरानी गलतियों का दोहराव ना करें. कार्य क्षेत्र में किसी भी सहयोगी के निजी मामलों में दखल न दें. 

स्वास्थ्य/Health:- किसी यात्रा पर जाने के कारण घबराहट और तनाव बढ़ता नजर आएगा. इस समय स्वयं के ऊपर काबू रखना आवश्यक है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी से लिया गया उधार वापस कर सकते हैं.नौकरी में समय पर वेतन प्राप्त न होने से चिंतित होंगे. 

रिश्ते/Relationship:- जीवनसाथी का हमेशा अपने मित्रों की तरफदारी करना आपको गुस्सा दिला सकता है, जिसके चलते विवाद होने की संभावना बढ़ सकतीहै.

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