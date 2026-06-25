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Libra Tarot Card: लंबे समय से अटके हुए कानूनी फैसलों में राहत, नए व्यवसाय को फिर से शुरू करने का प्रयास

Libra Tarot Card Horoscope 25 June: The Star की ऊर्जा लोगों की बातों से डर कर पीछे हटने, अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझने और नए कार्यों को करने के लिए हिम्मत बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card: लंबे समय से अटके हुए कानूनी फैसलों में राहत, नए व्यवसाय को फिर से शुरू करने का प्रयास
अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय की शुरुआत करें.

Libra Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal:- पुरानी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की संभावना नजर आ रही है. इस समय मानसिक सुकून और शांति के लिए परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं. लंबे समय से अटके हुए कुछ कानूनी फैसला आपके पक्ष में होने से राहत महसूस करेंगे. इस समय आर्थिक मामलों में सावधान रहे. संभव है, कि कोई आपको आर्थिक हानि पहुंचने की मंशा बनाए हुए हो. सामने वाला आपका कोई करीबी व्यक्ति भी हो सकता है. 

व्यवसायिक/Professional:- नौकरी पेशा लोगों को उनके रचनात्मक और कलात्मक दृष्टिकोण के चलते कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिल सकता है. उच्च अधिकारी आपके कार्यों से काफी प्रभावित होंगे. किसी नए व्यवसाय को पारंपरिक तरीके से शुरू करने के विचार को कुछ लोग अस्वीकार कर सकते हैं. इस समय अपनी सोच को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें. अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय की शुरुआत करें. संभव है कि शुरू में लोगों की आलोचना सहन करनी पड़े. पर जल्द ही सफलता सबके मुंह बंद कर देगी. 

स्वास्थ्य/Health:- काफी समय से चली आ रही तो अच्छा की समस्या से राहत मिल सकती है. सही उपचार और अच्छी देखभाल से चेहरे पर निखार आ सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी की बातों में आकर शेयर बाजार में पैसा ना लगाएं. बिना शेयर बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त किया आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

रिश्ते/Relationship:- विवाह से पूर्व किए गए वादों को ईमानदारी से निभाएं. सामने वाले के विश्वास को बनाए रखें.

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