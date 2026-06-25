Leo Tarot Card Rashifal: कार्य की अधिकता के चलते जीवनसाथी से अनबन, गलत व्यवसायिक सौदों से नुकसान

Leo Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal:- जीवनसाथी से अनबन की वजह कार्यों की अधिकता के चलते हो सकती है. व्यवसायिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. नौकरी के साथ परिवार को भी प्राथमिकता दें. कुछ व्यक्तिगत कार्यों में व्यावसायिक परेशानियों के कारण रुकावट आ सकती है. इन स्थितियों के चलते मानसिक तनाव और चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है. इस समय काम और आराम दोनों में तालमेल बैठाएं.

व्यवसायिक/Professional:- कुछ व्यवसायिक सौदे गलत जानकारी के आधार पर लेने से आर्थिक नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है. सभी अनुबन्धों और संपर्कों की जानकारियों का पूर्ण विवरण प्राप्त करेंगे. इस समय धैर्य और संयम से आगे की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है. गलतियों से सबक लें. जिससे आगे दोहराव न हो. कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी के पैसों के लेनदेन में कुछ गड़बड़ी निकल सकती है. इस समय सारे हिसाब-किताब को स्वयं की देखरेख में करवाएं.

स्वास्थ्य/Health:- अत्यधिक मानसिक तनाव और शारीरिक थकान बीमार और चिड़चिड़ा बना सकती है. पर्याप्त आराम लें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- बिना लिखा पढ़ी के पैसा उधार देने से बचें. चाहे सामने वाला आपका करीबी व्यक्ति ही क्यूं न हो.

रिश्ते/Relationship:- जीवनसाथी की तबीयत से चिंतित हो सकते है. इस समय स्थान परिवर्तन पर विचार करेंगे.