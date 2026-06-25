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Gemini Tarot Card:जल्दबाजी में निर्णय लेने का प्रयास, कार्य की अधिकता के चलते गुस्से और चिड़चिड़ाहट में वृद्धि

Gemini Tarot Card Horoscope 25 June: The Hanged Man की ऊर्जा जल्दबाजी में निर्णय लेने पर पूर्ण विश्वास, व्यवसायिक गतिविधियों में सभी पहलुओं पर सोच विचार और विपरीत परिस्थितियों में गुस्से और आवेश पर नियंत्रण खोने की स्थिति से बचाव का सुझाव लेकर आ सकती है.

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Gemini Tarot Card:जल्दबाजी में निर्णय लेने का प्रयास, कार्य की अधिकता के चलते गुस्से और चिड़चिड़ाहट में वृद्धि
कुछ पुराने सहयोगियों के साथ गलत व्यवहार होने का विरोध कर सकते हैं.

Gemini Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal:- इस समय जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेने पड़ सकते है. इस समय इन निर्णयों के प्रतिफल को लेकर चिंतित हो सकते है. ईश्वर और स्वयं पर विश्वास बनाए रखें. माता-पिता या उनके समान किसी व्यक्ति के साथ वाद-विवाद आपके मान सम्मान में कमी ला सकता है. कोशिश करें कि ऐसी किसी भी स्थिति में अपने गुस्से और आवेश पर नियंत्रण न खोए. बच्चों की गतिविधियों पर उन्हें पुरस्कृत कर सकते हैं. इससे उनके आत्मविश्वास और मनोबल अच्छा होगा. 

व्यवसायिक/Professional:- व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ परिवर्तन करने की सोच बना रहे हैं. इस समय किसी भी तरह के बदलाव करने से पूर्व उससे जुड़े सभी अच्छे और बुरे पहलुओं पर सोच विचार जरूर करें. बाद में किसी जोखिम के अचानक सामने आने से मुश्किल हो सकती है. कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया के चलते कार्यों की अधिकता बढ़ सकती है. इस समय आपको अतिरिक्त कार्यभार प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बढ़ सकता है. कुछ पुराने सहयोगियों के साथ गलत व्यवहार होने का विरोध कर सकते हैं. इससे किसी अधिकारी की नाराजगी सहन करना पड़ेगी.

स्वास्थ्य/Health:- स्वास्थ्य कुछ नर्म-गर्म रह सकता है. लापरवाही ना करें. समय पर चिकित्सक को दिखाकर इलाज शुरू करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- पूर्ण किए गए किसी धन निवेश का उचित प्रतिफल ना मिलने से उसे योजना से संबंधित लोगों से मिल सकते हैं. नौकरी में वेतन वृद्धि न होने से अधिकारी से बात करेंगे. 

रिश्ते/Relationship:- किसी मित्र की बात सुनकर प्रिय के साथ अनबन हो सकती है. गुस्से के कारण सामने वाला बाद बंद कर सकता है.

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