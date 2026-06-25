Capricorn Tarot Card Rashifal: कार्य क्षेत्र में विरोधी की कूटनीति के चलते कुछ गलत अफवाहों के फैलने से नुकसान

Capricorn Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Makar Tarot Card Rashifal:- कुछ पुराने कार्यों और लोगों को लेकर नकारात्मकता आ सकती है. इस समय कुछ रिश्तो से दूर होने की स्थिति बन रही है. पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की चालाकियां आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है.सामने वाले की इच्छा व्यवसाय मेंआपकी जगह लेने की हो सकती है. इन बातों के चलते किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल नजर आ रहा है. संभव है कि इस स्थिति में आप परिवार से अलग रहकर अपने कार्यों को पूरा करें.

व्यवसायिक/Professional:- किसी विरोधी की कूटनीति के चलते व्यवसायिक जगत में आपके खिलाफ कुछ गलत अफवाहें फैल सकती हैं. इस समय इन अफवाहों का खंडन करना आपकी छवि के लिए काफी आवश्यक है. अपनी सच्चाई को लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे. आपको विश्वास है, कि जल्द ही आप इस समस्या से बाहर निकल आएंगे.इस समय कार्य के तनाव के कारण पारिवारिक जीवन भी अस्त-व्यस्त हो सकता है. कुछ ऐसे सहयोगियों से दूरी बना सकते हैं. जिनका संबंध गलत कार्यों से हो.

स्वास्थ्य/Health:- कुछ गलत खा लेने के कारण पेट में असहनीय दर्द हो सकता है, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance:- आपके खिलाफ गलत बातों के चलते कुछ पुराने संपर्क अपने अनुबंधों को खत्म कर सकते हैं, जिसके चलते आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी.

रिश्ते/Relationship:- किसी पुराने मित्र से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान लेंगे. सामने वाले की अच्छी सोच आपके तनाव को कम करसकती है.