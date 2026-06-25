विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Tarot Card Rashifal: दूसरों से तुलना की जगह व्यक्तित्व में निखार, चिढ़ने वाले लोगों से सावधानी

Aries Tarot Card Horoscope 25 June: The Hermit की ऊर्जा लोगों की जगह स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाने, कार्य स्थल पर कार्यों को लेकर गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर सही निर्णय की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Tarot Card Rashifal: दूसरों से तुलना की जगह व्यक्तित्व में निखार, चिढ़ने वाले लोगों से सावधानी
व्यवसाय के किसी भी कर्मचारी या साझेदार के साथ विवाद न करें.

Aries Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Mesh Tarot Card Rashifal:- दूसरों से अपनी तुलना न करने की जगह अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान दें. बेध्यानी में कार्य करने से किसी मुसीबत में फंस सकते है. बच्चों की समस्या को किसी करीबी व्यक्ति से साझा करने से सही सलाह मिल सकती है. पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा काम जल्द ही पूरा हो सकता है. परिवार की मुश्किल परिस्थितियों में बड़े बुजुर्ग लोगों का साथ ओर अनुभव मार्गदर्शक का कार्य करते है. उनकी बातों को महत्व दें और उन्हें उचित सम्मान दे.

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णयों में अच्छे से सोच समझकर निर्णय लें. कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें. अपने काम स्वयं करें. दूसरों पर निर्भरता कम करें. व्यवसाय में पैसों के लेनदेन और हिसाब-किताब अपनी देखरेख में करवाएं. कुछ नई जिम्मेदारियां अचानक से आ सकती है. किसी की बातों में आकर व्यवसाय के किसी भी कर्मचारी या साझेदार के साथ विवाद न करें. आपकी सफलता से चिढ़कर कुछ लोग आपके कार्यों में बाधा डाल सकते है. ऐसे लोगों से सावधान रहें.

स्वास्थ्य/Health:- किसी तरह की सूजन या संक्रमण की आशंका हो सकती है. छोटी चोट या घाव को नजरअंदाज न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- उधार दिया हुआ या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. किसी के साथ ज्यादा पैसों की लेनदारी न रखें. 

रिश्ते/Relationship:- अविवाहित लोगों को विवाह से सम्बन्धित शुभ समाचार मिल सकता है. बच्चों को बाहर ले जाते समय सतर्क रहें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Aaj Ka Rashifal, Mesh Rashifal Àaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com