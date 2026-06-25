Aquarius Tarot Card:सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी,अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले लोगों से अच्छे संबंध

Aquarius Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal:- जीवन में कुछ नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है. नए प्रेम संबंध की शुरुआत होती भी नजर आएगी. यह समय अपनी उपलब्धियों को परिवार के साथ साझा कर खुशियां मनाने का है. सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. किसी महिला मित्र के कार्य में उसकी मदद करेंगे. जीवन में कुछ नए विषयों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं.

व्यवसायिक/Professional:- इवेंट, मैनेजमेंट मानव संसाधन और जनसंपर्क से जुड़े लोगों को उनकी उपलब्धियां के लिए सम्मानित किया जा सकता है. कार्यस्थल पर किसी गलत अफवाह के फैलने पर कोई प्रतिक्रिया न देना आपकी छवि को खराब होने से बचा सकता है. किसी ऐसी कार्यशाला में हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें समाज के कल्याण से जुड़े कार्यों को विशेष महत्व देने की बात रखी गई हो. इस कार्यशाला की विषयवस्तु से व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अच्छे आइडिया प्राप्त हो सकते हैं. अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले लोगों से संबंध अच्छे रखें.

स्वास्थ्य/Health:- पुरानी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिल सकती है. दिनचर्या में हल्के-फुल्के व्यायाम और मेडिटेशन को शामिल करेंगे.

आर्थिक स्थिति/Finance:- पूर्व में खरीदे गए कुछ शेयर्स के अचानक से दाम बढ़ाने से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है. इस धन को सही योजना में निवेश कर भविष्य के लिए चिंतामुक्त हो सकते हैं.

रिश्ते/Relationship:- जो बीत गया, उसे भुलाकर जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे.