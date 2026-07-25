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Virgo Tarot Card Rashifal: नए लोगों से बनाएं दूरी, आपकी मित्रता हो सकती है नुकसानदायक, पढ़ें राशिफल

Virgo Tarot Card Horoscope 25 July: The Fool की ऊर्जा पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश, व्यवसाय में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग और लाभ कमाने के अन्य साधनों पर विचार करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं,कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों ,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: नए लोगों से बनाएं दूरी, आपकी मित्रता हो सकती है नुकसानदायक, पढ़ें राशिफल
आत्मविश्वास की कमी लोगों के बीच कमजोर साबित कर सकती है.
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Virgo Tarot Card Horoscope 25 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: पारिवारिक जिम्मेदारियां से बचने का प्रयास कर सकते हैं. व्यवहार में बचपने की जगह गंभीरता लाने की कोशिश करें. कुछ नए लोगों से मित्रता नुकसान दे सकती है. अपने स्वभाव में सामने वाले के गलत कार्य को मना करने की आदत को शामिल करें.आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएं. आत्मविश्वास की कमी लोगों के बीच कमजोर साबित कर सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional: अपने भिन्न दृष्टिकोण और विभिन्न विचारों के चलते उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं.नई कार्य योजना पर विचार करते समय  आने वाले जोखिम और आवश्यक पहलुओं पर जानकारी अवश्य ले.अपने असीमित ज्ञान का उपयोग कर व्यवसाय में कुछ ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं. जो काम धन निवेश में अच्छा लाभ देने की स्थिति बनाएंगे .इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है. परंपरावादी और दकियानूसी लोगों की बातों से दूर रहे. ऐसे लोग कार्य की सफलता में बाधक के बन सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: अलग-अलग जगह की यात्राएं और खान-पान के चलते पाचन संबंधी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं .इस समय खान-पान को नियंत्रित कर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अपने असीमित ज्ञान और भिन्न दृष्टिकोण  से धन कमाने के अच्छे स्रोत प्राप्त हो सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: रिश्ते को लेकर बचपने वाला व्यवहार ना करें. गलती होने पर सामने वाले से माफी मांग लेना आपका बड़प्पन दिखलाता है.

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