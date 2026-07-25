Taurus Tarot Card Rashifal: किसी शादी या समारोह में शामिल होते समय अपने सामान की करें सुरक्षा, पढ़ें राशिफल

Taurus Tarot Card Horoscope 25 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: घर में बदलाव से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए समय अच्छा है. घर की सजावट के लिए कीमती सामान खरीद सकते हैं. किसी शादी या समारोह में शामिल होते समय अपने सामान का ध्यान स्वयं रखें. अपनी निजी बातों को किसी करीबी मित्र के साथ भी साझा ना करें. कोई करीबी दोस्त धोखा दे सकता है.

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कुछ नए कार्य शुरू करने की योजनाएं बना सकते हैं.इस समय व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण अनुबंध को लेकर विचार विमर्श हो सकता है. मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में आसानी से सफलता प्राप्त होती नजर आएगी.कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाएं. युवाओं की करियर बढ़ाने को लेकर की गई कोशिशें सफल हो सकती है.

स्वास्थ्य/Health: ज्यादा तनाव और मेहनत के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो सकती है. जांच करवाएं और चिकित्सक की सलाह के अनुसार सही इलाज लें.

आर्थिक स्थिति/Finance: रुका हुआ पैसा वापस मिलने से राहत महसूस करेंगे.पारिवारिक खर्चो को सीमित करने के लिए बजट बनाएं.

रिश्ते/Relationship: जीवनसाथी और परिवार के अन्य लोगों की सलाह आपके कार्यों को पूरा करने में फायदेमंद साबित होंगे.इस समय कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं.