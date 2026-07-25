Sagittarius Tarot Card Rashifal: पड़ोसी के साथ विवादित जमीन के टुकड़े को लेकर बढ़ सकता है तनाव, पढ़ें राशिफल

Sagittarius Tarot Card Horoscope 25 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: किसी पड़ोसी के साथ विवादित जमीन के टुकड़े को लेकर तनाव बढ़ सकता है. ज्यादा तनाव बढ़ने पर मामला न्यायालय जा सकता है. इस बात की संभावना बन रही है. परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति की मध्यस्थता में समझौते की बात कर सकते हैं. पारिवारिक जीवन में विवादों से दूर रहने का प्रयास करेंगे.

व्यवसायिक/ Professional: किसी परियोजना में असफलता सभी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. उच्च अधिकारियों द्वारा इस असफलता का कारण जानने की कोशिश की जा सकती है. कुछ कार्यों की असफलताओं के चलते कार्य क्षेत्र में कुछ जरूरी सुविधाओं में कटौती की जा सकती है.इस बात के चलते सभी के बीच असंतोष का माहौल बन सकता है. उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत कर सकते हैं. इस समय व्यवसाय के छोटे-मोटे विवादों को समय रहते खत्म करना व्यवसाय की साख को बचाए रखेगा.

स्वास्थ्य/Health: बार-बार कुछ ना कुछ खाते रहना आपके पाचन तंत्र को परेशानी में डाल सकता है. समय पर किया गया भोजन स्वास्थ्य को अच्छा लाभ देता है.

आर्थिक स्थिति/Finance: परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति के कीमती सामान के चोरी होने के कारण घर का माहौल तनाव ग्रस्त हो सकता है. इस समय सभी लोग अपने कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर चिंतित होंगे.

रिश्ते/Relationship: रिश्तो में आ रही दूरियों को कम करने का प्रयास करें. जीवन साथी के साथ घर की व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश धीरे-धीरे सफल होती नजर आएगी.