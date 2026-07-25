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Libra Tarot Card Rashifal: अति विश्वास से खुद को बचाएं, किसी बड़ी स्थिति में फंसने की है संभावना, पढ़ें राशिफल

Libra Tarot Card Horoscope 25 July: Eight of swords की ऊर्जा परेशानियों से निकाल कर जीवन में पुनः सकारात्मक लाने का प्रयास,अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता और कठिन स्थितियों का सामना पूरे आत्मविश्वास और जोर से करने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Libra Tarot Card Rashifal: अति विश्वास से खुद को बचाएं, किसी बड़ी स्थिति में फंसने की है संभावना, पढ़ें राशिफल
खुद को किसी बड़ी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं.
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Libra Tarot Card Horoscope 25 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: पारिवारिक रूढ़िवादियों और परंपराओं के चलते जीवन में आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा पूरी होती नजर नहीं आ रही है.अति विश्वास से बचें. व्यर्थ की बातों को लेकर तनाव न करें. दूसरों पर अपने कार्यों को लेकर भरोसा ना करें. यदि किसी रिश्ते में खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, तो सामने वाले से स्पष्ट बातचीत करें. आ रही परेशानियों का सामना पूरे  मनोयोग से करें. यदि कोई दुविधा हो, तो परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह मार्गदर्शक का कार्य कर सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में विरोधियों की गलत मंशा के चलते अचानक से कुछ रुकावटें कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती है. इस समय कार्य को पूरा करने को लेकर संतुष्ट नहीं होंगे. खुद को किसी बड़ी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं. अपने वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास मजबूत ढंग से करें. आत्मविश्वास और स्वयं पर भरोसा हर विकट परिस्थिति से आपको बाहर ला सकता है. जीवन में आगे बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: अत्यधिक मानसिक तनाव खानपान और दिनचर्या को अव्यवस्थित कर सकता है. जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पूर्ण किए गए किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिलने की संभावना नजर आ रही है. इस समय शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं. 

रिश्ते/Relationship: अतीत से आया कोई व्यक्ति आपके जीवन साथी के रिश्ते में तनाव ला सकता है. सामने वाले की बातों पर ध्यान न देकर एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें.

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