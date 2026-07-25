Gemini Tarot Card Rashifal: भावनाओं की जगह निष्पक्ष लें फैसले, किसी योजना के लिए मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Gemini Tarot Card Horoscope 25 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: भावनाओं की जगह व्यावहारिक और निष्पक्ष फैसले लेंगे. कुछ व्यक्तिगत कार्यों को कुछ समय से टालते आ रहे है. इस समय इन कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तय करे. विवाह के लिए सहमति दे सकते है. मनचाहे जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है.

व्यवसायिक/ Professional: इस समय कार्यक्षेत्र कि किसी योजना के लिए प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है. अपनी कार्य कुशलता और दूर दृष्टि से अधिकारियों को प्रभावित कर सकती हैं.भावनाओं में आकर कोई निर्णय न ले. सही तथ्यों के आधार पर आगे बढ़े. लंबे समय से कार्य शैली में बदलाव की इच्छा बनी हुई है. इस समय किसी योजना में अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए कार्यशाली में बदलाव ला सकते हैं. व्यवसाय में फाइलों और दस्तावेजों को अच्छे से व्यवस्थित करके रखना आगे आने वाले किसी परेशानी से बचा सकता है.

स्वास्थ्य/Health: लैपटॉप पर कार्य करते समय आंखों को पर्याप्त आराम दे. काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहे. स्क्रीन का इस्तेमाल सीमित करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: प्रिय को कीमती उपहार दे सकते हैं. पैसों के लेनदेन में गड़बड़ी सामने आने से चिंतित होंगे.

रिश्ते/Relationship: केवल किसी को दुखी होने से बचने के लिए रिश्ते को खींचते ना रहे. बेहतर होगा कि सामने वाले से सीधी और स्पष्ट बात करें.