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Capricorn Tarot Card Rashifal: किसी सहयोगी के साथ संबंधों को लेकर अफवाहों के फैलने से बढ़ा तनाव, पढ़ें राशिफल

Capricorn Tarot Card Horoscope 25 July: The Hangded Man की ऊर्जा दूसरों के जीवन में चल रही समस्याओं के कारण पारिवारिक जीवन पर प्रभाव ना पड़ने देने, कार्यों में धन निवेश को लेकर सूझबूझ और समझदारी किसी विपरीत लिंगी की व्यक्ति के साथ रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मकर राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, की स्थिति और स्वास्थ्य केबारे में.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: किसी सहयोगी के साथ संबंधों को लेकर अफवाहों के फैलने से बढ़ा तनाव, पढ़ें राशिफल
अपने कार्यों को लेकर सावधान रहे.
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Capricorn Tarot Card Horoscope 25 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: किसी मित्र या करीबी  व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर पारिवारिक जीवन को प्रभावित न होने दे. बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करें. बच्चों की गतिविधियों और रुचियां को अनदेखा न करें. किसी बाहरी व्यक्ति का दखल आपकी निजी बातों को प्रभावित कर सकता है. जीवनसाथी के साथ संतान के भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है. नए वाहन खरीदने की इच्छा परिजनों के समक्ष रख सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: यदि व्यापार में धन निवेश करने आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. तो बड़ी धनराशि का निवेश न करें. नुकसान होने की स्थिति में आर्थिक संकट से बच सकेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ आपके संबंधों को लेकर अफवाहें फैल सकती है. इन अफवाहों को बढ़ाने ना दें. आपकी गलत प्रतिक्रिया झूठ को सच साबित कर सकती है. निजी जीवन और कार्य क्षेत्र को पृथक रखने का प्रयास करें. अपने कार्यों को लेकर सावधान रहे. आसपास के लोगों की गतिविधियों में हो रहे बदलाव को अनदेखा न करें.

स्वास्थ्य/Health: इस समय कान में चोट लगने के कारण काफी दर्द महसूस कर सकते हैं.शांत रहें और संयम बनाए रखें. इससे धीरे-धीरे तकलीफ से राहत मिलना शुरू हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी को दिया गया पैसा समय पर वापस मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. धैर्य और संयम बनाए रखें. जल्दबाजी या गुस्से से किए गए कार्य में नुकसान होने की संभावना ज्यादा हो सकती है. 

रिश्ते/Relationship: प्रिय के साथ किसी मनोरंजन स्थल की यात्रा पर जा सकती है. रिश्ते में आ रहे तनाव को दूर करने के लिए यह उत्तम उपाय रहेगा.

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