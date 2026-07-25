Cancer Tarot Card Rashifal: ऑफिस में किसी बात को लेकर आज हो सकते हैं परेशान, पढ़ें अपना राशिफल

Cancer Tarot Card Horoscope 25 July 2026 Kark Tarot Card Rashifal: कुछ पारिवारिक कार्यों को लेकर परिजनों के साथ योजना बना सकते हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धन कमाने के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से सभी को छोटे-छोटे उपहार मिल सकते हैं. संतान की बातों पर अति विश्वास ना करें. किसी के बातों में आकर सामने वाले पर आरोप न लगाएं. बात की सच्चाई जाने बिना किसी भी निष्कर्ष तक न पहुंचे.

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय विस्तार से जुड़े कार्यों पर ध्यान देंगे. इस समय कार्यस्थल से लगातार अनुपस्थिति विरोधियों को षड्यंत्र करने का मौका दे सकती है. मार्केटिंग से संबंधित कार्य को इस समय टालना बेहतर रहेगा. साझेदार के साथ पैसों के हिसाब किताब को देख सकते हैं. व्यर्थ की बातों में आकर समय बर्बाद ना करें. दूसरों की आलोचना करना और उनके समय को बर्बाद करना होता है.

स्वास्थ्य/Health: कम पानी पीने के कारण त्वचा में रूखापन अनुभव कर सकते हैं. इस बात के चलते यूरिन इन्फेक्शन होने की परेशानी भी हो सकती है. पर्याप्त पानी पिए और मौसमी फलों का सेवन करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: दिखावे की होड़ में पैसा खर्च न करें.किसी कार्य को करने से पूर्व उसमें होने वाले अनुमानित खर्च की जानकारी अवश्य लें.

रिश्ते/Relationship: किसी व्यक्ति का बार-बार आपको महत्वहीन महसूस करवाना, उस रिश्ते में दूरी ला सकता है. ऐसे लोगों से सजग रहें.