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Virgo Tarot Card Rashifal: परिवार में धार्मिक कार्य का आयोजन, समाज सेवा कार्यों से जुड़कर गरीब बच्चों की मदद

Virgo Tarot Card Horoscope 24 June: The Hierophant की ऊर्जा परिवार की परम्पराओं और नियमों का पालन, समाज सेवा संस्था से जोड़कर समाज की भलाई के लिए जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्यों को पूरा करने से लाभ प्राप्ति की संभावना ला सकती है.

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Virgo Tarot Card Rashifal: परिवार में धार्मिक कार्य का आयोजन, समाज सेवा कार्यों से जुड़कर गरीब बच्चों की मदद
इस समय कार्य क्षेत्र में नियमों के दायरे में रहकर कार्य पूरा करें.

Virgo Tarot Card Horoscope 24 June 2026 Kanya Tarot Card Rashifal:- नए घर में प्रवेश करते समय पूजा पाठ का आयोजन करेंगे. इस समय परिवार की परंपराओं को लेकर विशेष सजग रहेंगे. परिवार के छोटे बड़े सदस्यों से परंपराओं और नियमों का पालन करने की बात कर सकते हैं. परिवार में खुशनुमा माहौल नजर आएगा. चारों तरफ रिश्तेदारों की चहल-पहल वातावरण उत्साहित और ऊर्जावान बनाएगी. सामाजिक कार्यों में भागीदारी आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे. अपने शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु से जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional:- शिक्षा और आध्यात्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है. किसी समाज सेवा संस्था से जोड़कर गरीब बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं. इस कार्यक्रम से प्राप्त धन को समाज सेवा में उपयोग करेंगे. सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है. अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्यों को पूरा करना जल्द ही अच्छी पदोन्नति का रास्ता खोल सकता है. इस समय कार्य क्षेत्र में नियमों के दायरे में रहकर कार्य पूरा करें. इससे आपकी छवि बेहतर हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:- रोगों से लड़ने के लिए सात्विक भोजन करें. योगा और व्यायाम को नियमित दिनचर्या में शामिल करना लाभदायक रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- पैतृक संपत्ति का विवाद समाप्त होने से अच्छी खासी धनराशि प्राप्त हो सकती है. छोटे बच्चों को पैसों की बचत करने का महत्व समझाएंगे. 

रिश्ते/Relationship:- प्रिया से विवाह की बात परिजनों के समक्ष रख सकते हैं. दोनों के परिजनों की सहमति जल्द ही विवाह की तैयारी शुरू कर सकती है.

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