विज्ञापन
विशेष लिंक

Taurus Tarot Card Rashifal: अपनी योजनाओं को लीक न करना, जोखिम वाले कार्यों में पहले जानकारी प्राप्त करें

Taurus Tarot Card Horoscope 24 June: Seven of swords की ऊर्जा लोगों से बातें छिपाकर रखने, आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने और परेशानी होने पर उच्च अधिकारी से बातचीत कर सुलझाने की पहल की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Taurus Tarot Card Rashifal: अपनी योजनाओं को लीक न करना, जोखिम वाले कार्यों में पहले जानकारी प्राप्त करें
अपने सभी कार्यों को सावधानी से पूरा करें.

Taurus Tarot Card Horoscope 24 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal:- किसी भी नए व्यक्ति से बातचीत में सावधानी रखें. इस बात का ध्यान रखें कि, आपकी कोई भी योजना लीक ना हो. पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की नजर उस संपत्ति पर हो सकती है, जिसे आप खरीदने की इच्छा रखते हैं. इस समय सामने वाले के गतिविधियों पर ध्यान दें, अन्यथा उस संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है. इस समय कुछ रिश्तेदार आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, जिसके चलते वह परिवार में अनबन करने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. 

व्यवसायिक/Professional:- इस समय आर्थिक आय में कमी आ सकती है. कुछ ऐसे कार्य अच्छे लाभ लेकर आ सकते हैं, जिनमें जोखिम अधिक हो सकता है. ऐसी स्थिति में उन जोखिमों के बारे में अच्छे से जानकारी लेना आवश्यक है. व्यवसाय में कुछ विरोधी सक्रिय होकर आपके कार्यों में रुकावट डाल सकते हैं. अपने सभी कार्यों को सावधानी से पूरा करें और ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न न होने दें, जिससे आपके व्यवसाय या नौकरी में आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो. 

स्वास्थ्य/Health:- वर्तमान मौसम और प्रदूषण को लेकर लापरवाही न करें. इससे खांसी-जुकाम और अस्थमा की शिकायत हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी रखें. बड़े निवेश बिना किसी जानकार के ना करें. 

रिश्ते/Relationship:- प्रिय के साथ रिश्ते में भरोसा बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर शक न करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Taurus Aaj Ka Rashifal, Vrashbh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com