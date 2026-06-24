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Libra Tarot Card Rashifal: निवेश की योजनाओं के लिए समय अनुकूल, युवा अपने करियर पर दें ध्यान

Libra Tarot Card Horoscope 24 June: Four of pentacles की ऊर्जा पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में चली आ रही समस्याओं से राहत, कार्य क्षेत्र में पुरानी योजनाओं और अनुबंधों पर विश्लेषण और व्यर्थ की गतिविधियों नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने का सुझाव लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card Rashifal: निवेश की योजनाओं के लिए समय अनुकूल, युवा अपने करियर पर दें ध्यान
इस समय कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

Libra Tarot Card Horoscope 24 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal:- घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह परिवार के सदस्यों का सहयोग करेगा. निवेश से जुड़े कार्यों के लिए समय अनुकूल है. निवेश की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. पिछले कुछ समय से जीवनसाथी के व्यवसाय को लेकर चली आ रही चिंता समाप्त होती नजर आएगी, जिससे राहत महसूस करेंगे. करीब संबंधियों या मित्रों को उधार देने से बचें. इससे संबंध खराब हो सकते हैं. इस समय किसी भी ऐसे फैसले को लेने से बचें. इसके चलते परिवार के अन्य सदस्यों की नाराजगी सहन करनी पड़े. 

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसायियों को अपने व्यवसाय विस्तार के लिए अपने नेटवर्क और पुराने संपर्कों से पुनः रिश्ते मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए. पूर्व में किए गए अपने अनुबंधों का विश्लेषण भी किया जा सकता है. नौकरी में किसी कार्य को लेकर आ रही परेशानियों का जिक्र से कर सकते हैं. इस समय कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. युवाओं को इस समय अपने करियर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. इस समय व्यर्थ की गतिविधियों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें. यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:- कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी को भी इस समय उधार देने से बचें. यदि सामने वाले की आवश्यकता अधिक है, तो बिना लिखा पढ़ी के उधार ना दें. 

रिश्ते/Relationship:- परिवार के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए किसी मनोरंजन यात्रा की योजना बना सकते हैं. इस यात्रा में करीबी मित्रों को भी साथ ले जाने का विचार साझा करेंगे.

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