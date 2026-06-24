Leo Tarot Card Rashifal : राजनीतिक व्यक्ति की मदद से पुराने कार्यों की हो सकती है शुरुआत

Leo Tarot Card Horoscope 24 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal:- अपने मजबूत इरादे और मेहनत के साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए कुछ कड़े निर्णय ले सकते हैं. इस समय इन निर्णय को लेते वक्त कई सदस्यों के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं. परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि, आपके द्वारा लिए गए निर्णय परिवार की भलाई के लिए ही है. किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात पुराने कार्यों में आ रही रुकावट को दूर करने में मदद करेगी. पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिक मदद कर सकते हैं. ऐसे लोग जिनसे बार-बार टकराव की स्थिति बनती हो, उनके साथ दूरी बनाकर रखें.

व्यवसायिक/Professional:- किसी परियोजना को लागू करने के लिए कार्य क्षेत्र में जरूरी बदलाव करने पड़ सकते हैं. इन बदलावों का असर कर्मचारियों के कार्यों पर पड़ सकता है. बार-बार काम टालने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी जा सकती है. व्यवसाय की गतिविधियों को व्यवस्थित रखें. अपने विरोधियों के बारे में जानकारी रखें. कार्य क्षेत्र में ऐसे लोग जिनका व्यवहार संदिग्ध महसूस करते हो, उनके साथ किसी भी तरह की बात साझा ना करें. किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. कार्यक्षेत्र में साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों का सहयोग कर उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:- किसी जंगली/जहरीले कीड़े के काटने की की वजह से त्वचा में बड़े-बड़े लाल चकत्ते बन सकते हैं. इस समय घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक से सही परामर्श लेना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति/Finance:- निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता महसूस करेंगे. घर का बजट बनाते समय आवश्यक और अनावश्यक खर्चों को चिन्हित करें.

रिश्ते/Relationship:- परिवार का माहौल सुखद और शांत रहेगा. संतान की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें.