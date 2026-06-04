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Aries Tarot Card : लंबे समय से अटकी हुई निवेश की योजना होगी पूरी, पुराने अनुभवी लोगों से संपर्क बनाए रखें

Aries Tarot Card Horoscope 24 June: Seven of wands की ऊर्जा परिवार के माहौल में शांति और समृद्धि बनाए रखना कार्य क्षेत्र में नकारात्मक लोगों से दूरी पुराने अनुभवी लोगों से संपर्क बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card : लंबे समय से अटकी हुई निवेश की योजना होगी पूरी, पुराने अनुभवी लोगों से संपर्क बनाए रखें
यदि कोई कार्य अपेक्षानुसार नहीं हो रहा है, तो उसमें सुधार लाने की कोशिश करें

Aries Tarot Card Horoscope 24 June 2026 Mesh Tarot Card Rashifal:- कहीं निवेश करने की योजना लंबे समय से अटकी हुई है, जिसे इस समय आगे बढ़ाया जा सकता है. परिवार के साथ हंसी मजाक और मनोरंजन में समय बिताएंगे. परिवार का कोई करीबी रिश्तेदार जलन के चलते कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट डाल सकता है. इस समय सामने वाले की बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया न दें, जिससे सामने वाले की मंशा स्वयं विफल हो जाएगी. पारिवारिक मामलों में बाहरी व्यक्ति को दखलंदाजी से बचें.

व्यवसायिक/Professional:- पुराने अनुभवी लोगों से हमेशा संपर्क बनाए रखें. कुछ नए  युवा लोगों की भर्ती कार्यक्षेत्र में हो सकती है. सामने वाले लोगों की कार्यशैली को समझने का प्रयास करेंगे. यदि कोई कार्य अपेक्षानुसार नहीं हो रहा है, तो उसमें सुधार लाने की कोशिश करें, जिस परियोजना पर आप कार्य कर रहे है. उस परियोजना में किसी सहयोगी का व्यवहार काफी अहंकारी होने से उसके द्वारा योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते है, जिसके चलते आपको उच्च अधिकारी से बात करना पड़ सकती है. इस समय कार्यक्षेत्र का माहौल काफी पक्षपात पूर्ण होने से, कार्यों से भटकाव महसूस करेंगे. इस समय मानसिक शांति के लिए चुप रहकर कार्यों को पूरा करना बेहतर लगेगा.

स्वास्थ्य/Health:- बाहर के  खानपान की वजह से पेट में काफी तकलीफ महसूस करेंगे. इस समय खानपान को सुधारें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- रिश्तेदारी में किसी से उधार न लें और न ही दें. इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:- पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की गलत संगत से चिंतित होंगे, जिसके चलते किसी बात पर विवाद हो सकता है.

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