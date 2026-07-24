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Leo Tarot Card Rashifal: कानूनी परेशानियां होंगी दूर, रिश्तों में भरोसा रखें बरकरार, मेहनत देगी संतुष्टि

Leo Tarot Card Horoscope 24 July: Justice की ऊर्जा कानूनी मामलों में सावधानी और सजगता, सूझबूझ एवं समझदारी के चलते बड़े नुकसान से बचाव और अच्छे अवसरों का लाभ सही समय पर लेने की बात कर सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: कानूनी परेशानियां होंगी दूर, रिश्तों में भरोसा रखें बरकरार, मेहनत देगी संतुष्टि
स्पष्ट संवाद और संयम आज सफलता व रिश्तों में विश्वास दोनों बढ़ाएंगे.

Leo Tarot Card Horoscope 24 July 2026 Singh Tarot Card Rashifal: आज कानूनी और व्यावसायिक मामलों में राहत व नए अवसर मिलने के संकेत हैं. सही सलाह और साझेदारों के सहयोग से बड़े नुकसान से बच सकते हैं. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. रिश्तों में किसी भी गलतफहमी को बढ़ने देने के बजाय खुलकर बातचीत करें, इससे विश्वास और अपनापन दोनों मजबूत होंगे.

व्यक्तिगत/Personal: कानूनी मामलों में राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. लंबे समय से चले आ रहे किसी कानूनी प्रकरण का फैसला आपके पक्ष में होने की सूचना मिल सकती है. इस समय परिवार में किसी सदस्य के सही निर्णय के चलते किसी आर्थिक परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं. जीवन साथी के साथ घर की व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करेंगे. इस समय बिना मांगे अपनी राय किसी को भी ना दें. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में किसी अनुबंध को लेकर कानूनी सलाहकार की मदद देना पड़ सकती है.किसी अनुबंध को रद्द करने पर विचार कर सकते हैं. साझेदार की तत्परता से किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं. व्यावसायिक कार्यों को लेकर कुछ यात्रा करना पड़ सकती है. इन यात्रा के दौरान उच्च अधिकारियों के साथ कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होने से कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त हो  सकते हैं.इस समय कार्यों को पूरा होने से संतुष्टि मिल सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: इस समय नींद पूरी न होने से थकान और चिडचिडाहट हो सकती है. पर्याप्त नींद ले.और हल्का भोजन करें.अपनी रुचि के कार्य को कर मन में उत्साह जगा सकते हैं . 

आर्थिक स्थिति/Finance: दिखावे के चलते बेवजह का खर्चा तनाव बढ़ा सकता है. इस समय अनावश्यक खर्चों काबू रखें. 

रिश्ते/Relationship: किसी व्यक्ति की दखलंदाजी के चलते प्रिय पर शक कर सकते हैं.इस  समय गलतफहमी को दूर करने के लिए स्पष्ट बातचीत जरूरी है.

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