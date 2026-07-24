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Gemini Tarot Card: मेहनत दिलाएगी सम्मान, सोच-समझकर लें आर्थिक फैसले

Gemini Tarot Card Horoscope 24 July: The Emperor की ऊर्जा पिता की व्यवसाय संबंधी सलाह से मार्गदर्शन, मशीनरी से जुड़े कार्यों को लेकर नुकसान की आशंका से चिंतित होने की बात लेकर आ सकती है.

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Gemini Tarot Card: मेहनत दिलाएगी सम्मान, सोच-समझकर लें आर्थिक फैसले
समझदारी और पारदर्शिता आज सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

Gemini Tarot Card Horoscope 24 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: आज लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखना और सोच-समझकर निर्णय लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना होगी, लेकिन निवेश और व्यवसायिक फैसलों में सतर्कता जरूरी है. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें. रिश्तों में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान और समझदारी से संवाद करने पर परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

व्यक्तिगत/Personal: पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखें. किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बनने दे. व्यक्तिगत कार्यों को लेकर यात्रा की योजना बन सकती है. अच्छे प्रयासों से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते है. कई विषयों पर एक साथ कार्य करने के कारण मुख्य विषय से ध्यान भटक सकता है. अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रखें. 

व्यवसायिक/ Professional: इस समय लिए गए व्यवसायिक फैसले लाभदायक हो सकते है. मार्केटिंग से जुड़ी गतिविधियां व्यवस्थित रख सकते है. मशीनरी से जुड़े व्यवसाय में नुकसान की आशंका नजर आ रही है. थोड़ा  सोचसमझकर धन निवेश करें. आपके मेहनत और ईमानदारी की बड़े अधिकारी तारीफ करेंगे. इस समय ईर्ष्यालु लोगों से बचकर रखें. किसी को अपने फैसलों में दखलंदाजी ना करने दे. कार्य क्षेत्र में अपने फाइलों को व्यवस्थित रखें. 

स्वास्थ्य/Health: इस मौसम में यूरिन इंफेक्शन जैसी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और मसालेदार भोजन से परहेज करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें. व्यवसाय विस्तार के लिए अभी धन निवेश न करें. 

रिश्ते/Relationship: पति-पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. किसी मतभेदों का कर परिवार की व्यवस्था  पर ना पड़ने दे.

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