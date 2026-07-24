Capricorn Tarot Card: छिपे विरोधियों से रहें सतर्क, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी राजनीति, रिश्तों में रखें धैर्य

Capricorn Tarot Card Horoscope 24 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: आज सतर्कता और सूझबूझ से लिए गए फैसले आपके लिए लाभदायक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में राजनीति और ईर्ष्या से बचते हुए अपनी योग्यता पर भरोसा रखें. आर्थिक योजनाओं में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं और स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करें. रिश्तों में संवाद और धैर्य बनाए रखने से कड़वाहट कम होकर विश्वास मजबूत होगा.

व्यक्तिगत/Personal: समय के प्रतिकूलता रिश्तो के विश्वासघात को सामने ला सकती है. बिना जांच पर के किसी पर भरोसा ना करें. योजना बनाकर कार्य करने में सफलता प्राप्त होगी. इस समय अपने निजी और पारिवारिक कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता रखें. करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाएं. कुछ लोगों का दोहरा चरित्र सामने आ सकता है.

व्यवसायिक/ Professional: इस समय कार्य क्षेत्र का माहौल राजनीति और पक्षपात पूर्ण हो सकता है. छोटी-बड़ी बातों को लेकर सहयोगियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. आपकी योग्यता और काबिलियत को लेकर कुछ सहयोगियों की ईर्ष्या किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका ला सकती है. अपने आसपास के वातावरण और लोगों की गतिविधियों को अनदेखा न करें. किसी बात का संदेह होने पर उच्च अधिकारियों के समक्ष उस बात को जरूर प्रस्तुत करें. परिवार के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों से अपनी समस्या के समाधान पर मार्गदर्शन ले सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health: शरीर को स्वस्थ और चुस्त-दुरुस्त रखने वाले हल्के-फुल्के व्यायाम दिनचर्या में शामिल करें. कमर और कंधों की स्ट्रेचिंग करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: घर या वाहन खरीदने के विषय पर परिजनों से चर्चा करेंगे. संतान के उच्च शिक्षा के लिए धन संचय कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship: रिश्तो में बढ़ रही कड़वाहट स्वभाव में कठोरता ला सकती है. इस समय अपने प्रयासों से रिश्तों में सुधार ला सकते है.