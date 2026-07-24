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Pisces Tarot Card: अटके काम होंगे पूरे, करियर और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Aries Tarot Card Horoscope 24 July: Temparence की ऊर्जा अति उत्साह में फैसलों से नुकसान, जल्दबाजी एवं गुस्से पर नियंत्रण रखने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के बारे में.

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Pisces Tarot Card: अटके काम होंगे पूरे, करियर और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
अपनों का साथ आज सफलता, समृद्धि और खुशियों का मार्ग प्रशस्त करेगा.

Aries Tarot Card Horoscope 24 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: आज लंबे समय से अटके मामलों में राहत मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और सही रणनीति अपनाने से पदोन्नति व आर्थिक प्रगति के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य में सुधार के लिए नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान बनाए रखें. जीवनसाथी का सहयोग और परिवार का साथ रिश्तों में प्रेम, सम्मान और खुशियां बढ़ाएगा.

व्यक्तिगत/Personal: मन में चल रही उलझने दूर  होंगी. कुछ करीबी लोगों से मुलाकात उत्साहित करेगी. इस समय जल्दबाजी और गुस्से पर काबू रखें. अति उत्साह में लिए गए फैसले काम बिगाड़ सकते हैं. अतः अच्छे से सोच समझ कर फैसले ले.जल्दबाजी का असर परिवार की सुख-शांति पर पड़ सकता है. बार-बार पुरानी बातों को लेकर विवाद ना करें. बच्चों के साथ समय बिताएं. इससे उनसे जुड़ाव बढ़ेगा.

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. जिससे अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. यदि किसी के साथ साझेदारी की योजना बना रहे हैं. तो उसे शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. ज्यादातर कार्य समय में पूरे होने से संतोष रहेगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें. लक्ष्य से भटकाव कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकता है. 

स्वास्थ्य/Health: मौसम बदलने से त्वचा में खुजली या हल्का सा संक्रमण हो सकता है. अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें, और साफ सुथरे कपड़े पहने. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आमदनी और खर्च का संतुलन बिगड़ने न दे. इससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंध में किसी मित्र या रिश्तेदार को दखल न करने दें.जो बात आपके और प्रिय के बीच है.उसे निजी रखें.

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