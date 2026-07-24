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Aquarius Tarot Card: पुराने संपर्क दिलाएंगे नए अवसर, निवेश में बरतें सावधानी, कर्ज चुकाने पर दें ध्यान

Aquarius Tarot Card Horoscope 24 July: Knight of pentacles की ऊर्जा पैसों के फंसने की स्थिति और उससे बचने का प्रयास, नए संपर्कों से लाभदायक अवसर और पुराने कर्जों को समय पर चुकाकर सामने वाले का भरोसा बनाए रखने की बात कर सकता है.

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Aquarius Tarot Card: पुराने संपर्क दिलाएंगे नए अवसर, निवेश में बरतें सावधानी, कर्ज चुकाने पर दें ध्यान
धैर्यपूर्ण सोच आज भविष्य के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

Aquarius Tarot Card Horoscope 24 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: आज पुराने संपर्क नए अवसरों का द्वार खोल सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में समयबद्ध और सावधानीपूर्वक काम करने से सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य और पुराने कर्जों पर विशेष ध्यान दें. रिश्तों में नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: पुराने मित्रों और सहयोगियों से मुलाकात कुछ नए अवसर ला सकती है. संतान के व्यवहार में बढ़ती बदतमीजी और घमंड चिंतित कर सकता है.संतान को सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर सकते है. किसी लेनदार से कर्जे चुकाने को लेकर विवाद हो सकता है. इस समय गुस्सा आपके लिए नुकसान लेकर आ सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसायिक कार्यों को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा सभी से बातचीत की जा सकती है. कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय हो सकती है. सभी कार्यों को तेज गति से पूरा करने. जल्दबाजी या गड़बड़ी से बचने के लिए कार्यों में आ रहे जोखिम की जानकारी जरूर रखें. व्यवसाय में अभी धन निवेश न करें. पैसा फंस सकता है. कुछ नए लोगों से बने संपर्क  अच्छे अवसर ला सकते है.जिससे अच्छा लाभ मिलने की संभावना नजर आएगी.

स्वास्थ्य/Health: कुछ समय से पैरों में सूजन आती नज़र आ रही है. इस समय किसी चिकित्सक से परामर्श ले सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पुराने कर्जों को चुकाने के प्रयास को प्राथमिकता दे. फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है. 

रिश्ते/Relationship: ऐसे लोग जिनके कारण जीवन में बार बार परेशानियां आ रही है. उनसे दूर हो सकते है.

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