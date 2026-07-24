Pisces Tarot Card: रिश्तों की सच्चाई आएगी सामने, पुराने रोग से मिलेगी राहत, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क

Pisces Tarot Card Horoscope 24 July 2026 Meen Tarot Card Rashifal: आज धैर्य, संयम और सही निर्णय आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे. पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. पुराने कार्यों को पूरा करने और स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें अपनाने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें और आर्थिक लेनदेन पूरी सावधानी के साथ करें.

व्यक्तिगत/Personal: कुछ लोगों से रिश्ते टूट सकते है. सामने वाले व्यक्तियों का दोहरा चरित्र सामने आने से मन आहत हो सकता है. परिवार में कुछ लोगों के बीच तालमेल बिगड़ने से वातावरण कलहपूर्ण हो सकता है. इस समय किसी बाहरी व्यक्ति की पारिवारिक मामलों में दखल न देने दे. परिवार का भरोसा स्वयं पर बनाए रखें. विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखें. धैर्य और संयम से कार्यों को पूरा करें.

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में किसी सहयोगी के गलत व्यवहार के चलते कुछ लोगों से विवाद हो सकता है. इस स्थिति में सहयोगी से अपनी गलती सुधारने की बात कर सकते है. पारिवारिक तनाव के चलते कार्यों से भटकाव हो सकता है. पुराने और अधूरे कार्यों को पूरा करें. गलतियों का दोहराव न करें. अपने कार्यों को लेकर किसी पर निर्भर न हो और न ही भरोसा करें.

स्वास्थ्य/Health: पुराने रोग से राहत मिल सकती है. स्वास्थ्य रहने के लिए अपनी दिनचर्या और खानपान को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार न दे.करीबी संबंधियों और मित्रों को उधार देते समय सजग रहें.

रिश्ते/Relationship: मित्रों के साथ रिश्ते बेहतर करेंगे. पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन अच्छे से कर सकते है.