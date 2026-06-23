Virgo Tarot Card: रुके कार्य पूरे होंगे, अनुबंधों में सावधानी रखें, रिश्तों में संयम जरूरी

Virgo Tarot Card Horoscope 23 June 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: लंबे समय से रुके पारिवारिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास सफल हो सकता है. निजी बातों को साझा करते समय सावधानी रखें और अहंकार से बचें. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें. किसी भी नए अनुबंध से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता और सावधानी लाभदायक रहेगी. रिश्तों में समझदारी और शांत व्यवहार मतभेदों को कम करने में मदद करेगा.

व्यक्तिगत/Personal: पिछले कुछ समय से किसी पारिवारिक काम में लगातार रुकावटें चली आ रहे हैं. इस समय इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे. किसी भी करीबी संबंधी के साथ अपनी निजी बातें साझा ना करें. सामने वाला इन बातों को लेकर परिवार में गलतफहमियां बढ़ा सकता है. अपने अहम और अति आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखें. अन्यथा यह आपकी कमजोरी बन सकते हैं. परिवार के बच्चों की गतिविधियों और शिक्षा पर ध्यान दें. इस समय की गई मेहनत निकट भविष्य में उन्हें अच्छे परिणाम दे सकती है.

व्यवसायिक/Professional: इस समय कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत और व्यस्तता बनी हुई है. जिसके चलते तनाव बढ़ सकता है. इस समय इस स्थिति में कोई भी सुधार होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. अपनी प्रतिभा और क्षमता को पहचाने. किसी भी नए अनुबंध को करने से पूर्व उससे संबंधित कागजों और शर्तों को अच्छे से समझे. उसके पश्चात ही स्वीकृति देखकर हस्ताक्षर करें.नौकरी पेशा लोगों को अपने आसपास के वातावरण और लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

स्वास्थ्य/Health: व्यायाम न करने की आदत में बदलाव लाए. अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हल्के-फुल्के व्यायाम नियमित दिनचर्या में शामिल करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसे की लेनदेन में सावधानी और पारदर्शिता बनाए रखें. पुराने लिए गए कर्ज़ों को समय पर चुकाने का प्रयास करें.

रिश्ते/Relationship: घर की व्यवस्था को लेकर जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है. इस समय शांत रह के सामने वाले की बात मान लेना बेहतर रहेगा.