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Taurus Tarot Card: बुरे व्यवहार के चलते छवि खराब, दूरदराज के लोगों से संपर्क, व्यवसायिक कार्यप्रणाली में सुधार

Taurus Tarot Card Horoscope 23 June: Judgement की ऊर्जा बुरे कर्मों और व्यवहार से दूरी बनाए रखने, व्यवहार और व्यक्तित्व में अच्छे सुधार लाने की कोशिश की बात कर सकती है. आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: बुरे व्यवहार के चलते छवि खराब, दूरदराज के लोगों से संपर्क, व्यवसायिक कार्यप्रणाली में सुधार
विनम्रता और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे और नए अवसर मिलेंगे.

Taurus Tarot Card Horoscope 23 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: पुराने व्यवहार से जुड़ी बातें सामने आ सकती हैं, इसलिए विनम्रता और आत्मविश्लेषण से अपनी छवि बेहतर बनाने का प्रयास करें. परिवार में तनाव को शांत करने में आपकी समझदारी मददगार रहेगी. मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं तथा नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे. आर्थिक मामलों में फिलहाल नए निवेश को टालना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाएगा.

व्यक्तिगत/Personal: कुछ पुराने लोगों के साथ किया बुरा व्यवहार अचानक से सामने आ सकता है.जिससे आपकी छवि बिगड़ सकती है.इस स्थिति में सामने वाले लोगों से उन बातों के लिए माफी मांग लेना बेहतर रहेगा.स्वभाव से अहंकार को बाजार निकले. आत्मविश्लेषण करके अपने व्यक्तित्व में और निखार लाने की कोशिश करें. किसी नए धन निवेश से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें.परिवार में तनाव को अपने नम्र व्यवहार से कम करने की कोशिश करें. 

व्यवसायिक/Professional: मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े कार्य बेहतर तरीके से पूरे होंगे. दूर दराज के लोगों से अच्छे संपर्क बनेंगे. इस समय अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें. वरना कोई आपके साथ धोखा कर सकता है. व्यवसायिक कार्यप्रणाली में सुधार लाएंगे. किसी नए परियोजना में अच्छे पद की प्राप्ति के लिए अभी और मेहनत करने की आवश्यकता को महसूस कर सकते है. 

स्वास्थ्य/Health: वर्तमान मौसम में अपना बचाव जरूर करें. इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. नए निवेश को अभी स्थगित करें. 

रिश्ते/Relationship: धीमी गति से कार्य करना पारिवारिक जीवन पर असर डाल सकता है. इस समय जीवनसाथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा.

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