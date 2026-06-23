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Libra Tarot Card: पारिवारिक कार्यों में तेजी, व्यवसाय में त्वरित निर्णय, पदोन्नति व स्थानांतरण के योग

Libra Tarot Card Horoscope 23 June: Eight of wands की सकारात्मक ऊर्जा पारिवारिक जीवन में संतुलन और सकारात्मकता, नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की प्राप्ति की बात कर सकते है. आइए जानते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में.

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Libra Tarot Card: पारिवारिक कार्यों में तेजी, व्यवसाय में त्वरित निर्णय, पदोन्नति व स्थानांतरण के योग
शुभ समाचार और नई सफलताएं जीवन में उत्साह और खुशियां लेकर आएंगी.

Libra Tarot Card Horoscope 23 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal: रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात और संतान से जुड़ी शुभ खबरें खुशी देंगी. कार्यक्षेत्र में तेज निर्णय और सहयोगियों का साथ सफलता दिला सकता है. पदोन्नति या स्थानांतरण के अवसर भी मिल सकते हैं. आर्थिक रूप से व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण मिलने के संकेत हैं. रिश्तों में खुलकर संवाद करने से प्रेम और विश्वास मजबूत होगा.

व्यक्तिगत/Personal: पुराने कार्यों में तेजी आ सकती है. पारिवारिक मामलों  के रुके हुए कार्य जल्दी पूरे हो सकते है. काफी समय बाद पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात उत्साहित कर सकती है. बच्चों को खेल या किसी गतिविधियों में सफलता प्राप्त हो सकती है. संपत्ति से जुड़े पुराने मामले में फैसला पक्ष में होने से राहत मिलेगी. पारिवारिक व्यवसाय में किसी मित्र को साझेदारी का प्रस्ताव दे सकते है. संतान से जुड़े कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है. 

व्यवसायिक/Professional: सामान भेजने और लाने से जुड़े कामों में लाभ प्राप्त हो सकता है. कुछ व्यवसायिक मामलों में तेज गति से निर्णय लेने पड़ सकते है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना मिलने से उत्साहित हो सकते है. नए काम शुरू करने के लिए ऋण सम्बन्धी प्रक्रिया शुरू हो सकती है. कुछ पुराने कार्यों को पूरा करने में सहयोगियों का साथ मिल सकता है. किसी काम से जुड़े फैसले जल्दी न लेने के कारण  काम हाथ से निकल सकता है. इसलिए समझदारी से काम लें. 

स्वास्थ्य/Health: पर्याप्त मात्रा में तरल चीजों, पानी और मौसमी फलों का सेवन कर शरीर शरीर में स्फूर्ति ला सकते हैं. पैरों की मांसपेशियों में दर्द के कारण भारी कसरत करने से बचकर रहे. 

आर्थिक स्थिति/Finance:  व्यवसाय विस्तार के लिए लोन की प्राप्ति हो सकती है.परिवार के बजट में अनावश्यक खर्चो को सीमित करें. 

रिश्ते/Relationship: अविवाहित लोगों के लिए अच्छा विवाह प्रस्ताव आ सकता है. मन की बात खुलकर कहने से रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न नहीं होगी.

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