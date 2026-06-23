Leo Tarot Card: गलतफहमियां दूर होंगी, नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ के योग

Leo Tarot Card Horoscope 23 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal: पुराने रिश्तों और गलतफहमियों में सुधार के संकेत हैं, जिससे मन को राहत मिलेगी. जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे और पारिवारिक माहौल बेहतर होगा. व्यवसाय में पुराने कानूनी मामलों से राहत और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी बदलने या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक रूप से नए अनुबंध और रुका हुआ धन लाभ दे सकते हैं. रिश्तों में पुरानी कड़वाहट छोड़कर आगे बढ़ना सुखद परिणाम देगा.

व्यक्तिगत/Personal: कुछ करीबी संबंधियों के साथ चली आ रहे गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं. इस समय जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे. पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़े. ऐसे रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर हो सकेगी. यदि जीवन साथी के साथ पूर्व में काफी परेशानियां सहन करते आए हैं. तो अब इस समय सभी समस्याओं से धीरे-धीरे बाहर निकलता हुआ महसूस करेंगे. घर के बुजुर्गों की सेहत में धीरे-धीरे सुधार आता दिखाई देगा.

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में चले आ रहे पुराने कानूनी मुद्दों से राहत मिल सकती है. किसी नई नौकरी की तलाश के लिए समय उत्तम है कार्य क्षेत्र में पुराने अनुबन्धों पर पुनः नवीनीकरण की कोशिश कर सकते है. स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले लोगों के लिए नए और लाभदायक प्रोजेक्ट मिल सकते हैं इस समय पुराने कार्यों को खत्म करके नए लक्ष्य बनाएं. व्यवसाय के पुराने संपर्कों और उनसे संबंधित अनुबंधों का विश्लेषण कर सकते हैं. यदि किसी सहयोगी का व्यवहार पूर्व में बिगड़ा हुआ था. तो उसमें बदलाव आता नजर आ सकता है.

स्वास्थ्य/Health: बदलते मौसम में अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं. सुबह की ताजी हवा में टहलना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति/Finance: नए अनुबंध में अच्छे आर्थिक लाभ की संभावना नजर आ सकती है. किसी को दिया उधार वापस मिल सकता है.

रिश्ते/Relationship: किसी तनावपूर्ण रिश्ते में खत्म होने से राहत प्राप्त हो सकती है. इस समयअतीत बातों से बाहर निकाल कर खुद में बदलाव लाने का प्रयास करें.