Gemini Tarot Card: गलत संगत और व्यर्थ के लालच से दूरी, कार्यों को पूरा करने में अनैतिक साधन का उपयोग न करें

Gemini Tarot Card Horoscope 23 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: लालच और गलत संगत से दूरी बनाकर रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. परिवार और रिश्तों में धैर्य तथा समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और सही निर्णय सफलता दिलाएंगे. महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अवसरों को लेकर लापरवाही न करें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और खानपान पर विशेष ध्यान दें. रिश्तों में विश्वास और संतुलन बनाए रखने से मधुरता बढ़ेगी.

व्यक्तिगत/Personal: खुद को लालच और गलत संगत से दूर रखें. नकारात्मक विचारों को मन पर हावी न होने दें. इस समय जीवनसाथी की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते है. किसी पुरानी बुरी आदत को छोड़ने के लिए दृढ़ता रखेंगे. गलत तरीके से धन कमाने से बचें.पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लें. परिवार के छोटे बच्चों को बचत और समझदारी से कार्य करने की आवश्यकता समझा सकते है.

व्यवसायिक/Professional: कुछ पुराने कार्यों को पूरा करने में अनैतिक साधनों का उपयोग न करें. अगर कहीं दुविधा है, तो किसी की मदद लेने में संकोच न करें. किसी महत्वपूर्ण फाइल या कागज को लेकर लापरवाही न करें. ज्यादा महत्वकांक्षा के कारण अच्छे अवसर को हाथ से न जाने दें. साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें. किसी की बातों में आकर गलत रास्ते या ज्यादा लाभ के लालच में न आएं.

स्वास्थ्य/Health: लिवर से जुड़ी हल्की परेशानी उभर सकती है. तले और मसालेदार भोजन से दूरी रखें. पर्याप्त नींद और ज्यादा पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति/Finance: गलत तरीके से पैसा न कमाएं. पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें.

रिश्ते/Relationship: जीवनसाथी पर बेवजह शक करने की आदत छोड़ें. अपनी सीमाएं तय करें और रिश्ते में मधुरता लाएं.