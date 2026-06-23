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Capricorn Tarot Card: नकारात्मकता से बचें, साझेदारी में सावधानी रखें, धैर्य से रिश्ते संभालें

Capricorn Tarot Card Horoscope 23 June: Five of pentacles की ऊर्जा किसी की बातों में आकर गलत निर्णय न लेने, बाहरी व्यक्तियों की बातों में आकर कार्य क्षेत्र में अपने लोगों पर अविश्वास न करने की सलाह लेकर आ सकता है.

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Capricorn Tarot Card: नकारात्मकता से बचें, साझेदारी में सावधानी रखें, धैर्य से रिश्ते संभालें
धैर्य, विश्वास और समझदारी हर कठिन परिस्थिति को आसान बना सकते हैं.

Capricorn Tarot Card Horoscope 23 June 2026 Makar Tarot Card Rashifal: नकारात्मक विचार और दूसरों की बातें मन को विचलित कर सकती हैं, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. वैवाहिक जीवन और पारिवारिक मामलों में धैर्य व समझदारी से काम लें. व्यवसाय में साझेदारी और आर्थिक लेनदेन को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी भी निर्णय से पहले तथ्यों की जांच अवश्य करें. स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और संतुलित दिनचर्या लाभदायक रहेगी. रिश्तों में संयम और सम्मान बनाए रखना जरूरी होगा.

व्यक्तिगत/Personal: कुछ लोगों की बातों के चलते विचारों में काफी नकारात्मकता आ सकती है. इस समय अपने कार्यों और पारिवारिक जीवन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जीवनसाथी संबंध विच्छेद की बात कर सकता है. संतान के गतिविधियां कुछ गलत बात की आशंका दे सकती हैं. परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें. आलोचना करने वाले लोगों की बातों को अनसुना करें. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में साझेदार के साथ जटिलताएं बढ़ सकती हैं. पैसों के लेनदेन और हिसाब किताब को लेकर गड़बड़ियां होने से आपका विश्वास साझेदार से उठ सकता है. इस समय अपने सभी आर्थिक मामलों में सावधानी बनाए रखें. साथ ही सभी आर्थिक कार्य स्वयं करें. संभव है, कि  यह सिर्फ किसी विरोधी द्वारा रचा गया षड्यंत्र हो. स्थिति सामान्य होने पर साझेदारी से माफी मांग कर रिश्ते को मधुर बना सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखें. नियमित योगा और ध्यान करना सेहत के लिए अच्छा रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी को दिया गया उधार वापस न मिलने से परेशान हो सकते हैं. इस समय सामने वाले व्यक्ति से संपर्क न होने से चिंता बढ़ सकती है. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम में मर्यादा और संयम रखना आवश्यक है. किसी के साथ जोर जबरदस्ती सेअपनी बात ना मनवाएं.

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