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Cancer Tarot Card: पारिवारिक तनाव में संयम रखें, व्यवसाय में नए अवसर, संपत्ति मामलों में सावधानी

Cancer Tarot Card Horoscope 23 June: The Moon की ऊर्जा पारिवारिक रिश्तों में समझदारी और सूझबूझ बनाए रखना, किसी भी संपत्ति की खरीदी से पूर्व उससे संबंधित कागजों की बारीकी से जांच करने का सुझाव लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card: पारिवारिक तनाव में संयम रखें, व्यवसाय में नए अवसर, संपत्ति मामलों में सावधानी
धैर्य और समझदारी से हर चुनौती को अपने पक्ष में बदला जा सकता है.

Cancer Tarot Card Horoscope 23 June 2026 Kark Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी की ईर्ष्या या नकारात्मकता के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखें. बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही निर्णय लें. व्यवसाय में नए अवसर और विस्तार के संकेत हैं, लेकिन गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं, वहीं प्रिय से कोई उपहार मिलने की संभावना है. रिश्तों में छोटी-मोटी नोकझोंक के बावजूद प्रेम और अपनापन बना रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार के किसी सदस्य की जलन के चलते काफी परेशानी हो सकती है. आपके बारे में कई नकारात्मक बातें परिवार में फैल सकती है. इस समय अपने गुस्से और भाषा पर नियंत्रण रखें. सामने वाले की बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देना उसके इरादों को विफल कर सकता है. बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और उनका समय-समय पर मार्गदर्शन करते रहें. किसी संपत्ति को खरीदी को कुछ समय के लिए स्थगित करें. पहले उससे सम्बन्धित कागजों की अच्छे से बारीकी जांच करें. किसी धोखाधड़ी की संभावना बन सकती है. 

व्यवसायिक/Professional: इस समय व्यवसाय में नए कार्य को जोड़ सकते है. कुछ नए कर्मचारियों की भर्ती करते समय सभी के बारे में अच्छे से जानकारी लें. किसी अनजान व्यक्ति से व्यवसाय से जुड़ी बातें साझा न करें. सामने वाला आपकी जानकारियों को अपने फायदे के लिए प्रयोग में ला सकता है. व्यवसाय में इस समय निर्माण से जुड़े कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें, जिन कार्यों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है. उनको लेकर व्यर्थ का तनाव न करें. 

स्वास्थ्य/Health: सुबह और शाम के भोजन में ज्यादा समयांतराल एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ा सकता है. अधिक दवाओं का सेवन करने की जगह सही समय के अनुसार खानपान करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:  पारिवारिक खर्च बढ़ने से आवश्यक चिंताएं हो सकती हैं. प्रिय से उपहार प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते/Relationship: लंबे समय बाद प्रिय से मिलने मुलाकात का अवसर प्राप्त हो सकता है. पति-पत्नी के बीच हल्की-फुल्की नोंकझोंक होने से नाराजगी हो सकती है.

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