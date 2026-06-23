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Aquarius Tarot Card: पारिवारिक सुख-समृद्धि, पैतृक संपत्ति से लाभ, करियर में नए अवसर

Aquarius Tarot Card Horoscope 23 June: Ten of pentacles की ऊर्जा पारिवारिक व्यवसाय के विस्तार की योजना पर विचार, कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसरों की प्राप्ति की संभावना की बात कर सकती है. आईए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: पारिवारिक सुख-समृद्धि, पैतृक संपत्ति से लाभ, करियर में नए अवसर
पारिवारिक सुख, करियर में अवसर और आर्थिक मजबूती से दिन रहेगा उत्साहपूर्ण

Aquarius Tarot Card Horoscope 23 June 2023 Kumbh Tarot Card Rashifal: पारिवारिक जीवन में सुख, समृद्धि और आपसी तालमेल बढ़ता नजर आएगा. पैतृक संपत्ति और पारिवारिक मामलों में संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं. व्यवसाय के विस्तार और नए समझौतों से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. करियर में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देंगे. रिश्तों में प्रेम, सहयोग और परिवार की स्वीकृति से खुशी का माहौल बना रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: यह समय पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर आता नजर आएगा.जल्द ही किसी बड़े पारिवारिक समझ में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है. पैतृक संपत्ति के बंटवारे से संतुष्ट होंगे. पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार के लिए परिवार के अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं. किसी निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने ने की तैयारी कर सकते हैं. बच्चों की गतिविधियों और खेलों में भागीदारी करेंगे. इससे उनके आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होती नजर आएगी. 

व्यवसायिक/Professional: कॉमर्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों को जल्द ही अपनी योग्यता साबित करने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे. कार्य क्षेत्र में उच्च पद पर पदोन्नति होने की संभावना नजर आ रही है. जमीन-जायदाद से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे. कुछ नए लोगों से बने व्यापारिक समझौते लाभदायक साबित होंगे. इस समय कुछ पुराने संपर्कों को पुनः जीवित करने की कोशिश  कामयाब रहेगी. 

स्वास्थ्य/Health: शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए खान-पान में पौष्टिकता लाएं. खानपान में मौसमी फलों दूध घी और मेवा का सेवन जरूर करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैतृक संपत्ति से अच्छे और बड़े हिस्से की प्राप्ति की संभावना बन सकती है. संतान के भविष्य की मजबूत आर्थिक योजना पर विचार करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: परिवार के सभी सदस्यों के तालमेल से घरेलू कार्यों को पूरा करेंगे. प्रिय से विवाह की सहमति परिजनों से प्राप्त हो सकती है.

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