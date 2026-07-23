विज्ञापन
विशेष लिंक

Taurus Tarot Card: सोच-समझकर लें फैसले, नए अवसर देंगे भविष्य में लाभ

Taurus Tarot Card Horoscope 23 July: Two of wands की ऊर्जा कार्यक्षेत्र में नए विकल्प की प्राप्ति की सूचना, जल्दबाजी न करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Taurus Tarot Card: सोच-समझकर लें फैसले, नए अवसर देंगे भविष्य में लाभ
सही निर्णय और संतुलित सोच आज सफलता व रिश्तों में विश्वास बढ़ाएगी.

Taurus Tarot Card Horoscope 22 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं पर जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी जुटाकर आगे बढ़ें. आर्थिक मामलों में दीर्घकालिक निवेश अच्छे परिणाम दे सकता है. रिश्तों में सामने वाले की भावनाओं को समझना और संयमित संवाद मधुरता बनाए रखेगा.

व्यक्तिगत/Personal: जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं है.थोड़ा रुककर अपनी प्राथमिकताओं को समझें. परिवार में किसी नए कार्य को लेकर दुविधा हो सकती है. घर के किसी काम में आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी. पैसों से जुड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें. सामने वाले की भावनाएं समझने के लिए उसकी बात शांति से सुने.

व्यवसायिक/ Professional: कुछ नई स्किल सीखने के बारे में सोच सकते है. तो पहले उसके फायदे ,खर्च और उपयोग को समझे. तुरंत फैसला लेने की जगह सही समय का इंतजार करना समझदारी होगी. कोई नया अवसर या विभाग बदलने का विकल्प सामने आ सकता है. मीटिंग में अपनी बात रखने से पहले सभी आवश्यक जानकारी जरूर लें.  दूसरों के बहकावे में आकर कोई भी गलत निर्णय न लें. कार्य क्षेत्र में अपने निजी बातों को लोगों के साथ साझा ना करें. 

स्वास्थ्य/Health: लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में लालिमा और सूखापन महसूस करेंगे. स्क्रीन टाइम कम करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: लंबे समय की कुछ आर्थिक योजनाओं में निवेश कर सकते है. इससे आगे अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंध में दिल ओर दिमाग दोनों की बात सुनना चाहिए. किसी की बात प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा समय लेना फायदेमंद रहेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Taurus Aaj Ka Rashifal, Vrashbh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com