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Taurus Tarot Card: परिवार में नई, जिम्मेदारियां, रुके कार्यों में सफलता, तर्कपूर्ण निर्णय लाभदायक

Taurus Tarot Card Horoscope 22 June: Ten of wands की ऊर्जा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बढ़ने से परेशानी, भावनाओं पर नियंत्रण के साथ तर्कशक्ति से निर्णय की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: परिवार में नई, जिम्मेदारियां, रुके कार्यों में सफलता, तर्कपूर्ण निर्णय लाभदायक
नई जिम्मेदारियां और रुके कार्यों में सफलता मन को संतोष देगी.

Taurus Tarot Card Horoscope 22 June 2026 Taurus Tarot Card Rashifal: परिवार में नए सदस्य के आगमन से जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सभी के सहयोग से व्यवस्थाएं बेहतर बनी रहेंगी. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी और अनुभवी लोगों की सलाह लाभदायक साबित होगी. कार्यक्षेत्र में रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है तथा संयमित व्यवहार से अधिकारियों की सराहना प्राप्त हो सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी और जिम्मेदारी जरूरी रहेगी. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है. जिसके चलते परिवार को व्यवस्थिति करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है. इस समय व्यवहारिक बने और ज्यादा कार्यभार को दूसरों के साथ बाँटें. भाई-बहनों के साथ सम्बन्धों में नजदीकियां लाएं. इस समय अपनी बातचीत में समझदारी और चतुराई लाएं. किसी खास मित्र से मुलाकात जीवन की पुरानी यादों को ताजा कर सकती है. यदि मन में कोई दुविधा हो रही है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसायिक मामलों में लेनदेन से जुड़े मामलों को लेकर सजग रहें. अपने पुराने राजनीतिक संपर्कों को मजबूत करें. इन संपर्कों का उपयोग राजनीति में जाने की इच्छा पूर्ति में हो सकता है. इस समय अपने आसपास के लोगों और उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें. कार्यक्षेत्र का कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो सकता है. अपने आशावादी और संयमित व्यवहार से उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकते है. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. तर्कशक्ति से निर्णय लें. 

स्वास्थ्य/Health: खांसी-जुकाम से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें. अपने लिए समय निकालें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी से लिया उधार चुकाने की नीयत नहीं रख रहे है. जिसके चलते सामने वाले से नजरें चुरा सकते है. 

रिश्ते/Relationship: वैवाहिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. बच्चों के साथ वक्त बिताए.

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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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