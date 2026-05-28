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Pisces Tarot Card: कार्यों में चुनौतियां, पुराने संपर्कों से लाभ, मानसिक तनाव से राहत की जरूरत

Pisces Tarot Card Horoscope 22 June: Four of swords की ऊर्जा पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में असंतुलन, सहयोगियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने की सलाह की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Pisces Tarot Card: कार्यों में चुनौतियां, पुराने संपर्कों से लाभ, मानसिक तनाव से राहत की जरूरत
धैर्य और सही योजना से चुनौतियां अवसर में बदल सकती हैं.

Pisces Tarot Card Horoscope 22 June 2026 Meen Tarot Card Rashifal: कार्यभार और पारिवारिक तनाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. भविष्य की योजनाओं पर दोबारा विचार करना लाभदायक रहेगा. व्यवसाय में पुराने कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए नई रणनीति अपनानी पड़ सकती है. ग्राहकों और पुराने संपर्कों के साथ संबंध सुधारने से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. रिश्तों में कुछ योजनाएं टल सकती हैं, वहीं पुराने मित्रों के साथ समय बिताकर मन हल्का होगा.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय कार्य की अधिकता और परिवार में तनाव के चलते मन में उदासीनता भर सकती है. अपने विचारों उलझन के चलते शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे. इस समय आराम कर अपने भविष्य की योजनाओं पर पुन: अवलोकन कर सकते हैं. जीवन साथी के साथ परिवार के किसी सदस्य की गलत संगति और बढ़ते खर्चों के कारण विवाद हो सकता है. 

व्यवसायिक/Professional: पुराने कार्यों में आ रही रूकावटों के कारण काफी चुनौतियां सामने आ सकती है. जिसके चलते सभी कार्यों का पुनः आकलन करना पड़ सकता है. इस समय कार्यों की अधिकता के चलते मन में भटकाव की स्थिति बन सकती है.व्यवसाय में अपने गाहकों के साथ रिश्ते सुधारें. जरूरत पड़ने पर सामने वाले लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात भी कर सकते है. पुराने संपर्कों पर पुनः विचार करें. किसी सहयोगी के साथ उसके निजी जीवन और कार्यक्षेत्र में किसी अन्य के साथ बढ़ती आत्मीयता को लेकर विवाद हो सकता है.  इस समय मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ समय किसी आध्यात्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते है. 

स्वास्थ्य/Health: पुरानी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिल सकती है. खानपान में सुधार और दिनचर्या को नियमित बनाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक मामलों में खर्चा की स्थिति कम कर सकते है. कुछ खर्चों को कम करना मुश्किल लग सकता है. 

रिश्ते/Relationship: परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना को स्थगित करना पड़ सकता है. पुराने मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे.

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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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