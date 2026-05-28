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Libra Tarot Card: तनाव से कार्यों में रुकावट, विवाह प्रस्ताव पर विचार, संपर्क मजबूत करने का समय

Libra Tarot Card Horoscope 22 June: Page of wands की ऊर्जा गलत भाषा और असंयमित व्यवहार पर नियंत्रण, कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ लचीलापन और नौकरी पेशा लोगों को बदलाव से अच्छे अवसरों की प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card: तनाव से कार्यों में रुकावट, विवाह प्रस्ताव पर विचार, संपर्क मजबूत करने का समय
सही निर्णय और सकारात्मक व्यवहार सफलता के नए रास्ते खोलेंगे.

Libra Tarot Card Horoscope 22 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आलस और तनाव से बचकर दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा. विवाह प्रस्ताव और बड़े फैसलों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. व्यवसाय में नए अनुबंध और अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में विनम्र व्यवहार और सकारात्मक छवि सफलता दिलाएगी. आर्थिक मामलों में समझदारी से खर्च करना लाभदायक रहेगा. मित्रों के साथ नए व्यवसाय की योजना पर चर्चा आगे बढ़ सकती है.

व्यक्तिगत/Personal: आलस और तनाव रोजमर्रा के कार्यों में रुकावट डाल सकता है. अपनी आदतों में बदलाव लाकर जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें. बोलचाल का लहजा नर्म रखें. गलत शब्दों के इस्तेमाल से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. साथ ही कार्य क्षेत्र में गलत भाषा का इस्तेमाल नौकरी जाने की वजह बन सकता है. विवाह के लिए आए प्रस्ताव की अच्छे से जांच पड़ताल करें.जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले. अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है. ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बड़े लाभ का सपना दिखाएं. उससे दूरी बनाकर रखें. 

व्यवसायिक/Professional: अपने व्यावसायिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें. इस समय आपको अच्छे ऑर्डर और नए अनुबंधों की प्राप्ति हो सकती है. जल्द ही आप अपने मेहनत के अच्छे प्रतिफल प्राप्त करेंगे. कार्यक्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ अपने व्यवहार में नम्रता बनाए रखें. किसी बात का अहंकार ना करें. आपकी सफलता में अन्य लोगों का भी भरपूर सहयोग होता है. इस बात को हमेशा याद रखें. पूर्व में यदि किसी सहयोगी के साथ आपके बुरे व्यवहार की चर्चा कार्यक्षेत्र में फैली हुई है. तो इस बात को गलत साबित कर अपनी छवि को बेहतर बनाने का प्रयास करें. नौकरी पेशा लोगों को बदलाव से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: पेट में इस समय लगातार दर्द बने रहने से परेशान हो सकते हैं.चिकित्सक की सलाह पर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: विवाह प्रस्ताव को मिल रहे दहेज के लालच में सहमति ना दें. पैसा खर्च करते समय उस चीज़ की उपयोगिता का ध्यान रखें. 

रिश्ते/Relationship: मित्रों के साथ किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की बात पर चर्चा कर सकते हैं. किसी पुराने कारखाने में इस व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर कार्य कर सकते है.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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