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Leo Tarot Card: परिवार संग सुखद समय, करियर में नए अवसर, निर्णयों में जोखिम पर ध्यान दें

Leo Tarot Card Horoscope 22 June: The Fool की उत्साहित ऊर्जा अपने ज्ञान से लोगों को फायदा देने, परिवार के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाने की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों के बारे में.

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Leo Tarot Card: परिवार संग सुखद समय, करियर में नए अवसर, निर्णयों में जोखिम पर ध्यान दें
परिवार के साथ बिताए पल और नए अवसर जीवन में उत्साह भरेंगे.

Leo Tarot Card Horoscope 22 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal: किसी भी बड़े निर्णय से पहले उसके परिणामों और जोखिमों पर विचार करना आवश्यक रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने और घूमने-फिरने की योजनाएं मन को प्रसन्न करेंगी. पर्यटन और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभदायक अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव और राजनीति के कारण असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभाल लेंगे. आर्थिक मामलों में यात्रा के दौरान खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में नई शुरुआत और आकर्षण के संकेत मिल रहे हैं.

व्यक्तिगत/Personal: किसी कार्य के परिणाम की चिंता के बिना आगे बढ़ाना जोखिम में डाल सकता है. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें. परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है. इस समय अपने व्यावसायिक कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर परिवार के साथ समय बिताएंगे. रोजमर्रा के जीवन से उकता कर कुछ नए रोमांचक कार्य करने की योजना बनाएंगे. किसी भी कार्य को करते समय उसमें होने वाले जोखिम का ध्यान अवश्य रखें. अपने ज्ञान और अनुभव को परिवार के बच्चों के साथ बांट सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: पर्यटन और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों के लिए अच्छे लाभदायक अवसर आ सकते हैं. सही अवसर का चयन कर बेहतर फायदा उठाया जा सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी के आगमन से कुछ नकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे.कार्य क्षेत्र की बढ़ती राजनीति नौकरी में बदलाव लाने की इच्छा प्रबल कर सकती है. इस समय अपने कार्यों में आने वाले जोखिम को नजरअंदाज ना करें. जोखिम को ध्यान रखते हुए कार्य शैली और कार्य की योजना में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं. कार्य क्षेत्र या काम से जुड़े कुछ मामलों में आप अपने विचार खुलकर उच्च अधिकारियों के सामने रख सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:- बारिश में भीगने से सर्दी-जुकाम और बुखार हो सकता है. इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: व्यावसायिक यात्रा के दौरान काफी धन खर्च हो सकता है. इस समय अपने कीमती सामान की सुरक्षा स्वयं करें. 

रिश्ते/Relationship: अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति की तरफ आकर्षण महसूस हो सकता है. सामने वाले से जान पहचान बढ़कर उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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