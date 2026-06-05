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Cancer Tarot Card: संतान से शुभ समाचार, रुका धन वापस मिलने के संकेत, निवेश में सावधानी जरूरी

Cancer Tarot Card Horoscope 22 June: Four of cups की ऊर्जा निर्णय लेने में ज्यादा देरी न करने, लोगों की गलत बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देने का सुझाव लेकर सामने आ सकती है. आईए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के बारे में.

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Cancer Tarot Card: संतान से शुभ समाचार, रुका धन वापस मिलने के संकेत, निवेश में सावधानी जरूरी
शुभ समाचार और आर्थिक प्रगति से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा.

Cancer Tarot Card Horoscope 22 June 2026 Kark Tarot Card Rashifal: सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता और प्रभाव बढ़ेगा. संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना घर में खुशी का माहौल बना सकती है. व्यवसाय में रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और नई योजनाएं लाभ का मार्ग खोल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में अफवाहों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में संपत्ति और निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. रिश्तों में संवाद की कमी तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

व्यक्तिगत/Personal: सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में अपनी रुचि और प्रभाव दिखाने के लिए समय अनुकूल है. संपत्ति या निवेश से जुड़े कार्यों में पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें. किसी विवाह प्रस्ताव पर निर्णय लेने में ज्यादा देर न करें. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर परिवार में खुशी का माहौल ला सकती है. अजनबी या अंजान लोगों से ज्यादा मेलजोल ना करें. यदि किसी व्यक्ति से किसी पुरानी बात को लेकर अनबन चल रही है. तो इस समय कड़वाहट दूर करके दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: इस समय स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने के कारण ज्यादातर कार्य फोन के जरिए पूरे करेंगे.व्यवसाय में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.परिवार के अन्य लोगों के साथ व्यवसाय को लाभदायक बनाने के लिए कुछ नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपकी अनुपस्थिति से कोई सहयोगी के आपके खिलाफ गलत अफवाहें फैल सकता है. इस समय सामने वाले की किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया न दें.अपने कार्यों को व्यवस्थित कर  छवि बेहतर बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health:  जोड़ों के दर्द के चलते उठना बैठना मुश्किल हो सकता है. इस स्थिति में खानपान को सुपाच्य रखें और साथ ही गर्म चीजों का सेवन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी नई संपत्ति को खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करेंगे. घर के कुछ पुराने कार्यों को पूरा करने में काफी धन खर्च हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship: प्रिय के साथ किसी बात को लेकर काफी अनबन हो सकती है. जिसके चलते दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर सकते हैं.

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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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