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Aquarius Tarot Card: रुके कार्यों में तेजी, व्यवसाय में बढ़ता कामकाज, पुराने कर्ज से राहत

Aquarius Tarot Card Horoscope 22 June: The Hanged Man की ऊर्जा सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान, सही समय पर अपनी योग्यता का परिचय देने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: रुके कार्यों में तेजी, व्यवसाय में बढ़ता कामकाज, पुराने कर्ज से राहत
मेहनत, समझदारी और सकारात्मक सोच सफलता की राह आसान बनाएगी.

Aquarius Tarot Card Horoscope 22 June 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: रुके हुए कार्यों में गति आएगी और सामाजिक कार्यों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है. आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच समझदारी और संयम बनाए रखना जरूरी होगा. व्यवसाय में कामकाज बढ़ सकता है, हालांकि मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने में समय लग सकता है. आर्थिक मामलों में लिखित लेनदेन और पुराने कर्ज चुकाने से राहत मिलेगी. रिश्तों में पैसों को लेकर विवाद से बचना और नए परिचयों को संतुलित रखना लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: रुके हुए कामों में पहले से ज्यादा तेजी आ सकती है. किसी सार्वजनिक स्थल से संबंधित समस्या को सुलझाने में योगदान देंगे.मन में आध्यात्मिकता और धार्मिक विचारों की तरफ झुकाव बढ़ सकता है. किसी के साथ गैर जरूरी बातों पर विवाद ना करें. परिवार में रिश्तेदारों की आवाजाही बढ़ने से खर्च बढ़ सकते हैं. उधार दिया पैसा सामने वाले से मांगने में संकोच न करें. संतान के साथ उसके भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: आए हुए नए उच्च अधिकारी के परिवार में किसी पूजा पाठ के आयोजन की जिम्मेदारी आपको सौंप जा सकती है.इस समय पूरी समझदारी से आयोजन को सफल बनाकर सामने वाले को प्रभावित करेंगे. व्यवसाय कामकाज पहले से अधिक बढ़ सकता है.कार्य में मेहनत के अनुरूप नतीजा न मिलने से मन व्यथित हो सकता है. किसी योजना या खर्च को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बहस ना होने दें.सामने वाले की बात को महत्व देकर इस प्रतिकूल परिस्थिति से बचा जा सकता है. 

स्वास्थ्य/Health: कुछ समय पूर्व लगी चोट में संक्रमण की स्थिति हो सकती है. चिकित्सक की सलाह पर कुछ जरूरी जांचे करवा सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी को उधार देते समय विश्वास की जगह लिखा पढ़ी पर जोर दें. पुराने कर्जों को चुका कर राहत महसूस करेंगे.

रिश्ते/Relationship: कोशिश करें, कि पैसों को लेकर रिश्तो में दरार ना पड़े. विपरीत लिंग के लोगों से परिचय और मित्रता बढ़ सकती है.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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