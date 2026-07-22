Taurus Tarot Card: रिश्तों और कारोबार में रखें सावधानी, धैर्य से मिलेगी राहत

Taurus Tarot Card Horoscope 22 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तरों पर संयम बनाए रखना आवश्यक रहेगा. कार्यक्षेत्र में साझेदारी और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें, जबकि मानसिक तनाव को कम करने के लिए विश्राम, योग और सकारात्मक सोच का सहारा लें. परिवार का साथ और बड़ों का मार्गदर्शन कठिन समय से बाहर निकलने में मदद करेगा.

व्यक्तिगत/Personal: किसी मित्र की गलत हरकत के चलते उससे रिश्ते खत्म कर सकते हैं. जीवनसाथी के अतीत की बातों के सामने आने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. सामने वाले द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी करने की बात सामने आने से मन दुःखी हो सकता है. इस समय परिवार के लोगों के साथ अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं. इस बात का असर परिवार के बच्चों पर ना पड़ने दे.

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में साझेदार के विरोधियों से मिलने के कारण बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. इस समय कुछ अनुबंध टूट सकते हैं. पुराने और नए संपर्कों का आप पर भरोसा कम हो सकता है. इस स्थिति के चलते अवसाद और उदासीनता जीवन में बढ़ती नजर आएगी. इस समय किसी शांत स्थान पर जाने की इच्छा मन में हो सकती है. किसी वरिष्ठ जन की सलाह पर कुछ समय कार्य से अवकाश लेकर कहीं भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health: नकारात्मक सोच के चलते कार्यों से मन भटक सकता है. इस समय मेडिटेशन और योग से मन को स्थिर करने का प्रयास करें. खान-पान में नियमितता रखें.

आर्थिक स्थिति/Finance: जीवन में आर्थिक परेशानियां बढ़ती नजर आएंगी. नौकरी के साथ धन कमाने के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship: माता-पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा मन में शांति और सुकून का अनुभव कर सकती हैं. अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें.