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Gemini Tarot Card: बदलावों के बीच धैर्य रखें, बचत और विश्वास से मिलेगा लाभ

Gemini Tarot Card Horoscope 22 July: The Moon की ऊर्जा घर की व्यवस्था में बदलाव से सकारात्मकता, किसी की नाराजगी को लेकर रिश्ते में दूरी की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Gemini Tarot Card: बदलावों के बीच धैर्य रखें, बचत और विश्वास से मिलेगा लाभ
आत्मविश्वास आज हर चुनौती को अवसर में बदलने में मदद करेंगे.

Gemini Tarot Card Horoscope 22 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और सकारात्मक सोच से परिस्थितियों को बेहतर बनाया जा सकता है. कार्यक्षेत्र में नए बदलावों के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य होगी. आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान दें और रिश्तों में संवाद व विश्वास बनाए रखें. मानसिक शांति के लिए ईश्वर पर आस्था और आत्मविश्वास बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: किसी करीबी सम्बन्धी की नाराजगी के चलते परेशान हो सकते है. सामने वाले को मनाने की कोशिश सफल न होने से मन व्याकुल हो सकता है. पारिवारिक जीवन में कुछ नया बनाने का प्रयास कर सकते हैं. घर की साथ सजावट और व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव लाकर जीवन में उत्साह और उमंग का पुन: संचार करने का प्रयास करेंगे. बच्चों को कलात्मक और रचनात्मक गतिविधियों की तरफ प्रोत्साहित कर सकते हैं. छोटे-छोटे उपहार देकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्यस्थल का स्थानपरिवर्तन होने से सारी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो सकती है. नए स्थान पर सही व्यवस्थाओं को जमाने में थोड़ा समय लग सकता है. इसके चलते कार्यों को पूरा करने में देरी होने की संभावना बन रही है. कुछ नए बदलाव व्यवसाय को चलाने के नियमों में किए जा सकता है. इससे शुरू में थोड़ी असुविधा हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: गले में तकलीफ के चलते काफी परेशानी हो सकती है.इस समय खाने पीने में  परहेज रखें और उबालकर पानी पिए. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों का संचय करने की आदत बनाएं. अत्यधिक खर्च पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते/Relationship: जीवन में आ रही परेशानियों को लेकर खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. इस समय ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखें.

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