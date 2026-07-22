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Aries Tarot Card: धैर्य और सकारात्मक सोच से मिलेगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता

Aries Tarot Card Horoscope 22 July: Knight of wands की ऊर्जा बिना मांगे सलाह न देने की बात, किसी नए कार्य की शुरुआत को लेकर मित्रों से बातचीत की बात लेकर आ सकती है. मेष राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aries Tarot Card: धैर्य और सकारात्मक सोच से मिलेगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता
सकारात्मक सोच और धैर्य आज सफलता के साथ रिश्तों में नई मिठास लेकर आएंगे.

Aries Tarot Card Horoscope 22 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: आज धैर्य, सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलने के योग हैं, जबकि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा. रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर होने से प्रेम और विश्वास दोबारा मजबूत हो सकते हैं.

व्यक्तिगत/Personal: पुरानी बातों की कड़वाहट वर्तमान में न आने दे. परिवार के मामलों में बिना मांगे अपनी राय न दे. किसी करीबी सम्बन्धी से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो सकता है. प्रिय से विवाह की इच्छा परिजनों की सहमति न मिलने से अभी अटकी हुई है. अभी कोई सकारात्मक जवाब न मिलने से चिंतित हो सकते है.गुस्सा और चिड़चिड़ापन परिवार की व्यवस्था बिगाड़ सकता है. सोच को सकारात्मक रखें. 

व्यवसायिक/ Professional: ये समय अपने सपनों और योजनाओं को सच करने के लिए अनुकूल है.कार्य क्षेत्र में कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें और सभी के साथ तालमेल बनाए रखने से सफलता प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. इस स्थिति में आपा खोने  की जगह शांत और संतुलित रहकर कार्यों को पूरा करें. संपत्ति के खरीद फ़रोख्त से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. किसी पुराने बंद कारखाने का आधुनिकरण करके एक शानदार मनोरंजन स्थल बनाने की योजना अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: यदि पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है. तो नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज ना करें. खान-पान में सुपाच्य भोजन ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance: व्यवसाय में सुधार न होने के चलते आर्थिक नुकसान हो सकता है. इस समय व्यवसाय में धन निवेश करने से बचें. 

रिश्ते/Relationship: पति-पत्नी के बीच कुछ समय से चली आ रही गलतफहमी दूर हो सकती होगी. संबंधों में मधुरता आएगी.

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