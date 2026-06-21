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Taurus Tarot Card: महिला की उपलब्धि से खुशी, धन लाभ के योग, कार्यक्षेत्र में सम्मान

Taurus Tarot Card Horoscope 21 June: Queen of wands की सकारात्मक ऊर्जा महिलाओं के सम्मान, पारिवारिक समस्या के दूर होने पर मानसिक शांति की बात कर सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: महिला की उपलब्धि से खुशी, धन लाभ के योग, कार्यक्षेत्र में सम्मान
सम्मान और आर्थिक लाभ के योग आपके पक्ष में रहेंगे.

Taurus Tarot Card Horoscope 21 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: पारिवारिक समस्या का समाधान मिलने से मानसिक शांति महसूस होगी और परिवार में महिलाओं की उपलब्धियां खुशी का कारण बनेंगी. व्यवसाय में धन लाभ के अच्छे अवसर बन सकते हैं तथा कार्यक्षेत्र में किसी महिला कर्मचारी को सम्मान मिल सकता है. नौकरी में बदलाव का विचार आ सकता है, लेकिन वरिष्ठों से बहस करने से बचें. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता और बजट प्रबंधन लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और रिश्तों में जीवनसाथी का सहयोग मुश्किल समय में सहारा बनेगा.

व्यक्तिगत/Personal: किसी पारिवारिक समस्या के दूर होने से मानसिक और भावनात्मक शांति महसूस करेंगे.महिलाओं को किसी खास उपलब्धि की प्राप्ति हो सकती है.परिवार की व्यवस्था  में महिलाओं का बड़ा योगदान रहेगा. बच्चों की गतिविधियों को पूरी तरफ नजरअंदाज न करें. परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों की जरूरतों का ख्याल रखें. उनको उचित सम्मान दें. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में अच्छे धन लाभ की स्थिति बन सकती है.कार्य क्षेत्र में किसी महिला कर्मचारी की उपलब्धियों को सम्मानित किया जा सकता है.इस समय आपने मार्केटिंग और  प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दे सकते है.इस समय नौकरी में पदोन्नति न मिलने के कारण नई नौकरी की तलाश कर सकते है.गुस्से या आवेश में आकर अपने उच्च अधिकारी से बहस न करें. कार्यक्षेत्र के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें. 

स्वास्थ्य/Health: बार-बार गले में संक्रमण की स्थिति बनती आई है. गर्भवती महिलाएं दवाओं का सेवन बिना चिकित्सीय सलाह के ना करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: साझेदारी के साथ पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें. परिवार के बजट को व्यवस्थित करें. 

रिश्ते/Relationship: किसी भी परेशानी की स्थिति में जीवनसाथी के साथ बात को साझा करें.सामने वाले की सलाह परेशानी से बाहर निकाल सकती है.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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