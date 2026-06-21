Gemini Tarot Card: कठिन समय में परिवार का सहारा बनेंगे, खेल और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में सफलता

Gemini Tarot Card Horoscope 21 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: परिवार की किसी परेशानी में आप मजबूत सहारा बनकर सामने आ सकते हैं. नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं और कानूनी मामलों में उचित सलाह लाभदायक रहेगी. खेल जगत और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप समझदारी से निभाएंगे. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पानी और मौसमी फलों का सेवन करें. रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचें और आपसी विश्वास बनाए रखें.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय परिवार में किसी सदस्य की हरकतों से लोगों की बातें सुनना पड़ सकता है. इस स्थिति में परिवार की ढाल बनकर खड़े हो सकते है. नया वाहन खरीदने का अच्छा योग बन रहा है. किसी नए कार्य को लेकर अपना लक्ष्य पूरी तरह केंद्रित रखें. इससे किसी भी तरह के भटकाव में नहीं फंसेंगे. लंबे समय से अटके कानूनी मामले में किसी अच्छे सलाहकार की मदद ले सकते है.

व्यवसायिक/Professional: खेल जगत और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छी सफलता लेकर आ सकता है. नौकरी के सिलसिले में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है. इस यात्रा के चलते पारिवारिक जीवन के किसी मांगलिक कार्य को नजरअंदाज करना पड़ सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी मुश्किल योजना के नेतृत्व की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने से खुद को जिम्मेदार महसूस करेंगे. इस इस समय अपनी समझदारी और सूझबूझ से अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सकते हैं. सही बात का समर्थन करें.

स्वास्थ्य/Health: कम पानी पीने की वजह से डिहाइड्रेशन की स्थिति बन सकती है. मौसमी फलों और पर्याप्त पानी का सेवन करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: दूसरे पर अपना प्रभाव डालने के लिए अनावश्यक खर्च न करें. इससे आपका बजट बिगड़ सकता है.

रिश्ते/Relationship: वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल ना देने दें.इस रिश्ते की मजबूती आपके हाथ में है.