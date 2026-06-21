Cancer Tarot Card: संतान की गतिविधियों पर ध्यान दें, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे

Cancer Tarot Card Horoscope 21 June 2026 Kark Tarot Card Rashifal: कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस से काम लेना लाभदायक रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों में समय बिताएंगे और संतान की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देंगे. सामाजिक कार्यों में भागीदारी से मान-सम्मान बढ़ सकता है. व्यवसाय विस्तार के लिए नए प्रयास करेंगे, लेकिन दूसरों की सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें. अधिक कार्यभार स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, इसलिए आराम और पर्याप्त नींद जरूरी है. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और रिश्तों में परिवार का साथ बना रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: किसी भी मुश्किल स्थिति में आने पर घबराने की जगह डटकर मुकाबला करने का प्रयास करें. इससे धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में आती नजर आएगी. कार्य करते समय किसी की सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें.परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत कर सकते हैं. संतान की सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखें. उनके पैसे खर्च करने पर नजर रखें. समय-समय पर उनके मित्रों और शिक्षकों से उनकी गतिविधियों की जानकारी ले सकते हैं. सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर समाज में अपना मान-सम्मान बढ़ा सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional: कारोबारी गतिविधियों में काफी व्यस्त रहने के कारण पारिवारिक गतिविधियों और करीबी संबंधियों से दूरी हो सकती है. इस समय व्यापार बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर लोन या उधार लेने पर भी विचार करेंगे. कार्य क्षेत्र में दूसरों की सलाह पर ज्यादा विश्वास ना करें. इससे नुकसान हो सकता है. बेकार के वाद-विवाद में पड़ने से अपमानजनक स्थिति बन सकती है. किसी सहयोगी की मदद का वादा करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में अपने काम स्वयं ही करें.

स्वास्थ्य/Health: ज्यादा काम का असर स्वास्थ्य और खान-पान पर पड़ सकता है. पर्याप्त नींद ना होने के कारण सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या परेशान करेगी.

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी की आर्थिक मदद का वादा ना करें. अपनी आमदनी के बारे में ज्यादा लोगों के साथ चर्चा ना करें.

रिश्ते/Relationship: ननिहाल पक्ष के किसी सदस्य की बिगड़ी तबीयत के कारण उसके सभी लोगों से मिलने की इच्छा पूरी कर सकते हैं.