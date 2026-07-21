विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Tarot Card: जिम्मेदारियों में रखें संतुलन, सोच-समझकर लिए फैसले दिलाएंगे सफलता

Virgo Tarot Card Horoscope 21 July: Four of pentacles की ऊर्जा पैसों का सही सदुपयोग, कार्य क्षेत्र में तनाव के चलते कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभाव की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Tarot Card: जिम्मेदारियों में रखें संतुलन, सोच-समझकर लिए फैसले दिलाएंगे सफलता
संतुलित निर्णय आज आर्थिक सुरक्षा और रिश्तों में मधुरता बनाए रखेंगे.

Virgo Tarot Card Horoscope 21 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: आज जिम्मेदारियों और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लेने से तनाव कम होगा और नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में लिखित प्रमाण के साथ लेनदेन करना सुरक्षित रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संयमित वाणी और धैर्य का सहारा लें. 

व्यक्तिगत/Personal: अपनी क्षमता से ज्यादा काम और जिम्मेदारियां ना लें. घर की सजावट से संबंधित चीजों की खरीदारी हो सकती है. करीबी संबंधी के घर मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने से खर्चों में बढ़ोतरी होगी. इस समय कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं.जिनको लेकर बजट बिगाड़ सकता है. परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज ना करें. 

व्यवसायिक/ Professional: इस समय कार्य क्षेत्र में धन कमाने के अन्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. सरकारी नौकरी वाले लोगों पर कार्यभार की अधिकता परेशानी बढ़ा सकती है. दूसरों की बातों में आकर गलत निर्णय न ले.व्यवसाय में कुछ अनुबंधों को लेकर दुविधा की स्थिति होने से मानसिक तनाव भर सकता है. पारिवारिक जीवन का तनाव कार्यों की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है. कार्य क्षेत्र में कुछ सामाजिक गतिविधियों के चलते चंदा एकत्रित किया जा सकता है. इस बात को लेकर किसी सहयोगी से बहस हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: तेज गति से वाहन चलाते समय सावधानी रखें. दुर्घटना या चोट लगने की आशंका है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: बिना लिखित प्रमाण के  पैसों का लेनदेन ना करें. इससे सामने वाले के साथ भरोसा और रिश्ता ठीक बना रहता है .

रिश्ते/Relationship: परिजनों से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. किसी से बात करते समय भाषा पर नियंत्रण रखें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virgo Aaj Ka Rashifal, Kanya Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com