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Taurus Tarot Card: रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार, रिश्तों में संवाद से बढ़ेगी नजदीकियां

Taurus Tarot Card Horoscope 21 July: Two of wands की ऊर्जा व्यावसायिक कार्यों में व्यवस्था के चलते व्यक्तिगत कार्यों में देरी, व्यवसाय में साझेदारी के लिए मित्र को प्रस्ताव की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card: रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार, रिश्तों में संवाद से बढ़ेगी नजदीकियां
सही निर्णय और मधुर संवाद आज सफलता व रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा.

Taurus Tarot Card Horoscope 21 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज रुके हुए कार्यों में गति आएगी और महत्वपूर्ण निर्णय समय पर लेना लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर और पदोन्नति की संभावना उत्साह बढ़ाएगी. आर्थिक मामलों में संतुलित खर्च और समझदारी जरूरी रहेगी. रिश्तों में खुलकर बातचीत करने से दूरियां कम होंगी और संबंध मजबूत बनेंगे.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय रुके हुए कार्य तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. कुछ आवश्यक मामले में तुरंत फैसला लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. व्यावसायिक यात्रा के चलते व्यक्तिगत कार्य में देरी हो सकती है. करीबी रिश्तेदार के साथ किसी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करेंगे. परिवार में पैसों की चोरी का मामला सुलझ सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional: मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए कार्य में व्यस्तता बढ़ सकती है.नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की बात सामने आ सकती है. इस समय कोई भी फैसला लेने में ज्यादा देर ना करें. व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव अपने किसी पुराने मित्र को दे सकते हैं. सामने वाले के जवाब की प्रतीक्षा कर सकते हैं. विरोधी लोगों से थोड़ा बच कर रहे हैं. किसी कर्मचारी के गलत व्यवहार के चलते किसी पुराने संपर्क से अनबन हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: पैरों में थकान हो सकती है. इस समय शरीर में पानी की कमी न होने दे. बीच-बीच में स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी. पर्याप्त नींद लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं.दिखावे के लिए फिजूल खर्ची ना करें. 

रिश्ते/Relationship: जीवनसाथी के साथ अच्छी और लंबी बातचीत हो सकती है. इससे रिश्ते में आ रही दूरी कम हो सकती है.

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